https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906436592.html

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 31.10.2023

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:48

2023-10-31T14:48

2023-10-31T14:48

в мире

фиджи

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 11.10 по времени UTC (14.10 мск) в 278 километрах к северо-востоку от города Сува с населением 77 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 548 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

фиджи

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в мире, фиджи, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)