https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906316824.html

Секретарь СБ Армении обсудил с главой офиса Зеленского отношения двух стран

Секретарь СБ Армении обсудил с главой офиса Зеленского отношения двух стран - РИА Новости, 31.10.2023

Секретарь СБ Армении обсудил с главой офиса Зеленского отношения двух стран

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи на Мальте обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отношения двух стран,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T01:25

2023-10-31T01:25

2023-10-31T02:37

в мире

украина

владимир зеленский

армен григорян

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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи на Мальте обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отношения двух стран, сообщили в понедельник в армянском посольстве в Киеве.Встреча состоялась 28 октября, но дипмиссия сообщила о ней в понедельник. Встреча по Украине, посвященная вопросам реализации киевской "формулы мира", которую в Москве называют оторванной от реальности, прошла на Мальте в субботу. Ранее сообщалось, что в список участников вошли страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Офис Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая не приняли в ней участие."Собеседники обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между Арменией и Украиной. В этом контексте была отмечена важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась 5 октября в Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсетях.

https://ria.ru/20231002/armeniya-1899965562.html

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в мире, украина, владимир зеленский, армен григорян