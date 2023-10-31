Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СБ Армении обсудил с главой офиса Зеленского отношения двух стран - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 31.10.2023 (обновлено: 02:37 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906316824.html
Секретарь СБ Армении обсудил с главой офиса Зеленского отношения двух стран
Секретарь СБ Армении обсудил с главой офиса Зеленского отношения двух стран - РИА Новости, 31.10.2023
Секретарь СБ Армении обсудил с главой офиса Зеленского отношения двух стран
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи на Мальте обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отношения двух стран,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T01:25
2023-10-31T02:37
в мире
украина
владимир зеленский
армен григорян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729616292_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_25aa1f40ead0a06490513b17ead9020b.jpg
ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи на Мальте обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отношения двух стран, сообщили в понедельник в армянском посольстве в Киеве.Встреча состоялась 28 октября, но дипмиссия сообщила о ней в понедельник. Встреча по Украине, посвященная вопросам реализации киевской "формулы мира", которую в Москве называют оторванной от реальности, прошла на Мальте в субботу. Ранее сообщалось, что в список участников вошли страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Офис Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая не приняли в ней участие."Собеседники обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между Арменией и Украиной. В этом контексте была отмечена важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась 5 октября в Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсетях.
https://ria.ru/20231002/armeniya-1899965562.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729616292_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_998df2d1ed7dd1f77de75de7aeb39528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, армен григорян
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Армен Григорян
Секретарь СБ Армении обсудил с главой офиса Зеленского отношения двух стран

Секретарь СБ Армении Григорян обсудил с Ермаком отношения двух стран

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи на Мальте обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отношения двух стран, сообщили в понедельник в армянском посольстве в Киеве.
Встреча состоялась 28 октября, но дипмиссия сообщила о ней в понедельник. Встреча по Украине, посвященная вопросам реализации киевской "формулы мира", которую в Москве называют оторванной от реальности, прошла на Мальте в субботу. Ранее сообщалось, что в список участников вошли страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Офис Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая не приняли в ней участие.
"Собеседники обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между Арменией и Украиной. В этом контексте была отмечена важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась 5 октября в Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсетях.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Эксперт предсказал Армении судьбу Украины в случае сотрудничества с США
2 октября, 14:53
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАрмен Григорян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала