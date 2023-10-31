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Правительство с 1 ноября вводит временный запрет на вывоз отходов

Правительство с 1 ноября вводит временный запрет на вывоз отходов - РИА Новости, 31.10.2023

Правительство с 1 ноября вводит временный запрет на вывоз отходов

Правительство РФ с 1 ноября текущего года вновь вводит на полгода временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов для повышения загрузки РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T21:34

2023-10-31T21:34

2023-10-31T22:35

россия

экономика

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Правительство РФ с 1 ноября текущего года вновь вводит на полгода временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов для повышения загрузки отечественных аффинажных предприятий и увеличения налоговых поступлений, говорится в сообщении кабмина."В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов… Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно", - сказано в сообщении.Ранее аналогичный запрет действовал в России с 20 марта до 20 сентября этого года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года. Подводя итоги запрета в 2022 году, Минфин сообщал, что это позволило вдвое увеличить объемы переработки, писала "Парламентская газета"."Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны", - говорится в релизе."Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов", - поясняет кабмин.

https://ria.ru/20230425/nauka-1867320800.html

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