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Израиль пока не видит возможности для сделки по освобождению заложников
Израиль пока не видит возможности для сделки по освобождению заложников - РИА Новости, 31.10.2023
Израиль пока не видит возможности для сделки по освобождению заложников
Возможности для заключения соглашения по освобождению заложников в секторе Газа при посредничестве Катара на данном этапе не прослеживаются, сообщил глава... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:34
2023-10-31T17:34
2023-10-31T17:44
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Возможности для заключения соглашения по освобождению заложников в секторе Газа при посредничестве Катара на данном этапе не прослеживаются, сообщил глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби."В Катаре осознали, что ХАМАС их обманывает, и в настоящее время возможность добиться соглашения не прослеживается на горизонте. Мы не отметаем ни одну из возможностей для освобождения заложников", - сказал чиновник на брифинге.По данным портала Axios, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа в минувшие выходные посетил Катар для обсуждения посредничества этой страны в освобождении более 200 израильских и иностранных граждан из Газы.Израильские официальные лица ранее неоднократно отмечали ключевую роль Катара в процессе переговоров по освобождению заложников.Официально подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа сейчас составляет 240.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
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в мире, израиль, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, моссад, хамас
В мире, Израиль, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Моссад, ХАМАС
Израиль пока не видит возможности для сделки по освобождению заложников
Израиль пока не видит возможности для сделки по освобождению заложников в Газе