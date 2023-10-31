https://ria.ru/20231031/zalozhniki-1906486859.html

Израиль пока не видит возможности для сделки по освобождению заложников

Израиль пока не видит возможности для сделки по освобождению заложников - РИА Новости, 31.10.2023

Израиль пока не видит возможности для сделки по освобождению заложников

Возможности для заключения соглашения по освобождению заложников в секторе Газа при посредничестве Катара на данном этапе не прослеживаются, сообщил глава... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:34

2023-10-31T17:34

2023-10-31T17:44

в мире

израиль

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

моссад

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906441874_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_c6bc283412688d26df5f9ae4ba1c4824.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Возможности для заключения соглашения по освобождению заложников в секторе Газа при посредничестве Катара на данном этапе не прослеживаются, сообщил глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби."В Катаре осознали, что ХАМАС их обманывает, и в настоящее время возможность добиться соглашения не прослеживается на горизонте. Мы не отметаем ни одну из возможностей для освобождения заложников", - сказал чиновник на брифинге.По данным портала Axios, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа в минувшие выходные посетил Катар для обсуждения посредничества этой страны в освобождении более 200 израильских и иностранных граждан из Газы.Израильские официальные лица ранее неоднократно отмечали ключевую роль Катара в процессе переговоров по освобождению заложников.Официально подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа сейчас составляет 240.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, моссад, хамас