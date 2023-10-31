https://ria.ru/20231031/zalozhniki-1906377505.html
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек
По меньшей мере 240 заложников удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:44
2023-10-31T11:44
2023-10-31T11:45
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904531259_0:296:3023:1996_1920x0_80_0_0_6c8fe3946c45315f3e8a5f347fefc6cb.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере 240 заложников удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.Ранее сообщалось о 238 заложниках."Представитель армии обороны Израиля заявил, что 240 заложников удерживаются ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении издания.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/peregovory-1906227202.html
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904531259_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b92b8eb09f7bc2c2fca8ad15b7726c0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек
ЦАХАЛ: число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, достигло 240 человек
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
По меньшей мере 240 заложников удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Haaretz
со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.
Ранее сообщалось о 238 заложниках.
СМИ раскрыли, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе
"Представитель армии обороны Израиля заявил, что 240 заложников удерживаются ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении издания.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
"Хуже, чем в 93-м". Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.