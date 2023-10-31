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Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек - РИА Новости, 31.10.2023
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11:44 31.10.2023 (обновлено: 11:45 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/zalozhniki-1906377505.html
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек
По меньшей мере 240 заложников удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:44
2023-10-31T11:45
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере 240 заложников удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.Ранее сообщалось о 238 заложниках."Представитель армии обороны Израиля заявил, что 240 заложников удерживаются ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении издания.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/peregovory-1906227202.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек

ЦАХАЛ: число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, достигло 240 человек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников
Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере 240 заложников удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.
Ранее сообщалось о 238 заложниках.
Участники акции за прекращение огня и освобождение заложников, уведенных палестинской группировкой ХАМАС в Газу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
СМИ раскрыли, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе
30 октября, 16:53
"Представитель армии обороны Израиля заявил, что 240 заложников удерживаются ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении издания.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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21 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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