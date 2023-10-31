https://ria.ru/20231031/zalozhniki-1906377505.html

Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек

Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек - РИА Новости, 31.10.2023

Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человек

По меньшей мере 240 заложников удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:44

2023-10-31T11:44

2023-10-31T11:45

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере 240 заложников удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.Ранее сообщалось о 238 заложниках."Представитель армии обороны Израиля заявил, что 240 заложников удерживаются ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении издания.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/peregovory-1906227202.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году