https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html

В Нижегородской области создадут еще шесть виртуальных концертных залов

В Нижегородской области создадут еще шесть виртуальных концертных залов - РИА Новости, 31.10.2023

В Нижегородской области создадут еще шесть виртуальных концертных залов

Шесть виртуальных концертных залов будет создано в Нижегородской области в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:57

2023-10-31T18:57

2023-10-31T18:57

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Шесть виртуальных концертных залов будет создано в Нижегородской области в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Виртуальный концертный зал - это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России. "Создание виртуальных концертных залов запланировано в Доме культуры города Княгинино, в районном центре народных промыслов, ремесел и туризма "Рассвет" в Лыскове, в культурно-досуговом комплексе города Кулебаки, в Доме культуры микрорайона Северный в Городце, а также в детской школе искусств имени Шаляпина на Бору и детской музыкальной школе города Павлово. Оборудование закупят в рамках нацпроекта "Культура". На эти цели из федерального бюджета будет выделено 6,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, создание таких залов позволяет жителям региона стать зрителями и слушателями самых разных мероприятий. "В этом году в виртуальных концертных залах уже состоялось около 250 мероприятий, которые посетили более 15 тысяч человек. Жителям это дает возможность не только соприкоснуться с искусством, но и пообщаться друг с другом. Самое главное, что культура становится доступнее. Именно такую задачу при реализации национального проекта "Культура" поставил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Всего с 2019 года в регионе открылось уже 10 виртуальных концертных залов. В рамках нацпроекта они были созданы во Дворце культуры имени Лепсе в Выксе, Дворце культуры в Заволжье, Дворце культуры и спорта в Чкаловске, в Саровском доме молодежи, во Дворце культуры Навашино, в краеведческом музее Первомайска, во Дворце культуры "Юбилейный" Володарска, а также в детской школе искусств в Шахунье и детской музыкальной школе №1 Арзамаса. "Совсем недавно виртуальный концертный зал открылся в Центральном доме культуры Сергача. Еще один виртуальный концертный зал в этом году откроется 1 ноября в детской музыкальной школе Кстова", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231030/uroki-1906163072.html

https://ria.ru/20231027/shkola-1905589560.html

нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин