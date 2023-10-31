В Нижегородской области создадут еще шесть виртуальных концертных залов
В Нижегородской области в 2024 году создадут шесть виртуальных концертных залов
Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Шесть виртуальных концертных залов будет создано в Нижегородской области в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Виртуальный концертный зал - это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России.
"Создание виртуальных концертных залов запланировано в Доме культуры города Княгинино, в районном центре народных промыслов, ремесел и туризма "Рассвет" в Лыскове, в культурно-досуговом комплексе города Кулебаки, в Доме культуры микрорайона Северный в Городце, а также в детской школе искусств имени Шаляпина на Бору и детской музыкальной школе города Павлово. Оборудование закупят в рамках нацпроекта "Культура". На эти цели из федерального бюджета будет выделено 6,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, создание таких залов позволяет жителям региона стать зрителями и слушателями самых разных мероприятий.
"В этом году в виртуальных концертных залах уже состоялось около 250 мероприятий, которые посетили более 15 тысяч человек. Жителям это дает возможность не только соприкоснуться с искусством, но и пообщаться друг с другом. Самое главное, что культура становится доступнее. Именно такую задачу при реализации национального проекта "Культура" поставил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Всего с 2019 года в регионе открылось уже 10 виртуальных концертных залов. В рамках нацпроекта они были созданы во Дворце культуры имени Лепсе в Выксе, Дворце культуры в Заволжье, Дворце культуры и спорта в Чкаловске, в Саровском доме молодежи, во Дворце культуры Навашино, в краеведческом музее Первомайска, во Дворце культуры "Юбилейный" Володарска, а также в детской школе искусств в Шахунье и детской музыкальной школе №1 Арзамаса.
"Совсем недавно виртуальный концертный зал открылся в Центральном доме культуры Сергача. Еще один виртуальный концертный зал в этом году откроется 1 ноября в детской музыкальной школе Кстова", - подчеркивается в сообщении.