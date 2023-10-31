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Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хэллоуин - РИА Новости, 31.10.2023
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14:14 31.10.2023 (обновлено: 14:18 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/zakharova-1906425547.html
Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хэллоуин
Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хэллоуин - РИА Новости, 31.10.2023
Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хэллоуин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила в Telegram о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил детей на Хэллоуин в костюмы Владимира... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:14
2023-10-31T14:18
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мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила в Telegram о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил детей на Хэллоуин в костюмы Владимира Зеленского и флага Украины: по ее мнению, таким образом в США напомнили, что в этот день духи умерших встречаются с живыми. Ранее дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын - в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит Владимир Зеленский, следует из видео, опубликованного Sky News. "На Хеллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привел своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми. Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины
Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, мария захарова, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хэллоуин

Захарова пошутила про костюмы детей Блинкена на Хэллоуин в виде Зеленского

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила в Telegram о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил детей на Хэллоуин в костюмы Владимира Зеленского и флага Украины: по ее мнению, таким образом в США напомнили, что в этот день духи умерших встречаются с живыми.
Ранее дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын - в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит Владимир Зеленский, следует из видео, опубликованного Sky News.
«
"На Хеллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привел своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми. Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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В миреСШАРоссияУкраинаЭнтони БлинкенМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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