https://ria.ru/20231031/zakharova-1906425547.html

Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хэллоуин

Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хэллоуин - РИА Новости, 31.10.2023

Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хэллоуин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила в Telegram о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил детей на Хэллоуин в костюмы Владимира... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:14

2023-10-31T14:14

2023-10-31T14:18

в мире

сша

россия

украина

энтони блинкен

мария захарова

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906399302_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63df8dd351f5b76f65bca0882df7df30.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила в Telegram о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил детей на Хэллоуин в костюмы Владимира Зеленского и флага Украины: по ее мнению, таким образом в США напомнили, что в этот день духи умерших встречаются с живыми. Ранее дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын - в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит Владимир Зеленский, следует из видео, опубликованного Sky News. "На Хеллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привел своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми. Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20231031/khellouin-1906381997.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины 2023-10-31T14:14 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, мария захарова, владимир зеленский