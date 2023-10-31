Захарова заявила об избирательности в оценках ООН
Захарова заявила об избирательности оценок ООН после беспорядков в Махачкале
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление ООН об осуждении действий устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы в своем Telegram-канале, обратила внимание на избирательность в оценках и отсутствие аналогичного заявления со стороны ООН в ситуации вокруг гибели сотрудников организации при обстрелах сектора Газа.
Ранее официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН однозначно осуждает тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане - "слова тех людей, которые пытались штурмовать аэропорт, которые пытались охотиться на людей только из-за их религии".
"Удивительная избирательность в оценках. Фантастическое лицемерие", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание на отсутствие аналогичного заявления со стороны ООН в ситуации вокруг гибели сотрудников организации при обстрелах сектора Газа.
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"Когда пару дней назад речь зашла о погибших в Газе сотрудниках ООН, представляющий именно эту организацию Стефан Дюжаррик, как и с Запорожской АЭС, не знал, кого осудить и какие слова подобрать. Хотя речь шла непосредственно о зоне его ответственности - гибели коллег по работе", - отметила официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, в ООН должны осудить и преследования киевским режимом Украинской православной церкви.
"После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН", - заключила она.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.