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В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек - РИА Новости, 31.10.2023
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14:15 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425700.html
В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек
В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек - РИА Новости, 31.10.2023
В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек
Учитель пензенской школы заподозрен в совращении двух девочек, с одной из которых вступал в интимную связь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:15
2023-10-31T14:15
происшествия
россия
пенза
пензенская область
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Учитель пензенской школы заподозрен в совращении двух девочек, с одной из которых вступал в интимную связь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Предварительно установлено, что в 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса, а в 2023 году подозреваемый отправлял другой девочке интимные фотографии", - сказал собеседник агентства. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, "который подозревается в совершении в 2019 и 2023 годах в Пензе и области в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 135 УК РФ "Развратные действия", частью 1 статьи 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". "Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения", - отмечается в релизе. Санкции этих статей предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231030/schelkovo-1906257726.html
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происшествия, россия, пенза, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек

В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение двух девочек

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Учитель пензенской школы заподозрен в совращении двух девочек, с одной из которых вступал в интимную связь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Предварительно установлено, что в 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса, а в 2023 году подозреваемый отправлял другой девочке интимные фотографии", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщили в региональном управлении СК РФ, расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, "который подозревается в совершении в 2019 и 2023 годах в Пензе и области в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 135 УК РФ "Развратные действия", частью 1 статьи 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".
"Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения", - отмечается в релизе.
Санкции этих статей предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.
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