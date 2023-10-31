https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425256.html

В США задержали мужчину за антисемитские высказывания в адрес сенатора

В США задержали мужчину за антисемитские высказывания в адрес сенатора - РИА Новости, 31.10.2023

В США задержали мужчину за антисемитские высказывания в адрес сенатора

Мужчину из Лас-Вегаса задержали за угрозы и антисемитские высказывания в адрес американского сенатора от штата Невада Жаклин Роузен, сообщает газета Washington... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:14

2023-10-31T14:14

2023-10-31T14:14

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мужчину из Лас-Вегаса задержали за угрозы и антисемитские высказывания в адрес американского сенатора от штата Невада Жаклин Роузен, сообщает газета Washington Post. "Мужчину из Лас-Вегаса задержали на прошлой неделе и обвинили в совершении телефонных звонков с угрозами в офис американского сенатора из Невады Жаклин Роузен, включая оскорбительные и антисемитские голосовые сообщения и по меньшей мере одну угрозу убийством", - пишет газета со ссылкой на представителей власти. Отмечается, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября сенатор Роузен активно высказывалась в поддержку Израиля. Как пишет газета, 43-летний подозреваемый Джон Миллер якобы звонил в офис сенатора и оставлял на голосовой почте сообщения с угрозами, включая антисемитские комментарии и угрозы насилия в отношении Роузен и ее семьи. Помимо этого, Миллер пришел к зданию в Лас-Вегасе, где расположен офис Роузен, и попытался добиться встречи с сенатором. Когда ему было отказано, Миллер начал кричать и высказался на тему убийства израильтян. Слушание по делу Миллера назначено на 13 ноября. Газета указывает, что в случае признания виновным, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231031/parizh-1906407903.html

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

https://ria.ru/20220615/evropa-1795297769.html

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в мире, лас-вегас, невада, израиль