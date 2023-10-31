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В Японии мужчина ранил двоих, после чего заперся в почтовом отделении - РИА Новости, 31.10.2023
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10:23 31.10.2023 (обновлено: 12:51 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/yaponiya-1906353800.html
В Японии мужчина ранил двоих, после чего заперся в почтовом отделении
В Японии мужчина ранил двоих, после чего заперся в почтовом отделении - РИА Новости, 31.10.2023
В Японии мужчина ранил двоих, после чего заперся в почтовом отделении
Мужчина в Японии ранил двух человек в больнице, а затем заперся в почтовом отделении на расстоянии 1,3 километра от места происшествия, сообщило агентство... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:23
2023-10-31T12:51
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ТОКИО, 31 окт - РИА Новости. Мужчина в Японии ранил двух человек в больнице, а затем заперся в почтовом отделении на расстоянии 1,3 километра от места происшествия, сообщило агентство Киодо. По информации агентства, мужчина возрастом старше 50 лет проник в центральную больницу города Тода префектуры Сайтама, где, предположительно, из огнестрельного оружия ранил врача и пациента. По словам очевидцев, на месте происшествия звучали звуки выстрелов. Раненые находятся в сознании. Отмечается, что после нападения мужчина скрылся на мотоцикле. Затем, предположительно, этот же человек заперся в почтовом отделении города Вараби в 1,3 километра от атакованной больницы. В почтовом отделении находились две сотрудницы, информации о том, что они получили ранения, нет.
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в мире, япония, сайтама (город)
В мире, Япония, Сайтама (город)
В Японии мужчина ранил двоих, после чего заперся в почтовом отделении

В Японии мужчина ранил двоих в больнице, после чего заперся в почтовом отделении

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 окт - РИА Новости. Мужчина в Японии ранил двух человек в больнице, а затем заперся в почтовом отделении на расстоянии 1,3 километра от места происшествия, сообщило агентство Киодо.
По информации агентства, мужчина возрастом старше 50 лет проник в центральную больницу города Тода префектуры Сайтама, где, предположительно, из огнестрельного оружия ранил врача и пациента. По словам очевидцев, на месте происшествия звучали звуки выстрелов. Раненые находятся в сознании.
Отмечается, что после нападения мужчина скрылся на мотоцикле. Затем, предположительно, этот же человек заперся в почтовом отделении города Вараби в 1,3 километра от атакованной больницы. В почтовом отделении находились две сотрудницы, информации о том, что они получили ранения, нет.
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