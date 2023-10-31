Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил Японию о жесткой реакции на любые новые выпады Токио - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 31.10.2023 (обновлено: 07:27 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/yaponiya-1906332486.html
МИД предупредил Японию о жесткой реакции на любые новые выпады Токио
МИД предупредил Японию о жесткой реакции на любые новые выпады Токио - РИА Новости, 31.10.2023
МИД предупредил Японию о жесткой реакции на любые новые выпады Токио
Москва жестко отреагирует на любые новые конфронтационные выпады Токио, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:20
2023-10-31T07:27
япония
россия
токио
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва жестко отреагирует на любые новые конфронтационные выпады Токио, сообщили РИА Новости в МИД России."На любые новые конфронтационные выпады японских властей Российская Федерация будет и впредь реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", — подчеркнули в ведомстве.Комментируя недавние высказывания руководства страны о том, что Токио продолжит придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора, в МИД указали, что "после начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно враждебный курс в отношении России"."Множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, включая ядерное, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму", — добавили в министерстве.В МИД отметили, что в таких условиях российская сторона не видит никакой возможности продолжать с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20231023/kisida-1904582210.html
https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896240628.html
https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, токио, нато, в мире
Япония, Россия, Токио, НАТО, В мире
МИД предупредил Японию о жесткой реакции на любые новые выпады Токио

МИД: из-за курса Японии Россия не может вести диалог о мирном договоре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва жестко отреагирует на любые новые конфронтационные выпады Токио, сообщили РИА Новости в МИД России.
"На любые новые конфронтационные выпады японских властей Российская Федерация будет и впредь реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", — подчеркнули в ведомстве.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Кисида высказался о заключении мирного договора с Россией
дополняется ...
Комментируя недавние высказывания руководства страны о том, что Токио продолжит придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора, в МИД указали, что "после начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно враждебный курс в отношении России".
"Множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, включая ядерное, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму", — добавили в министерстве.
В МИД отметили, что в таких условиях российская сторона не видит никакой возможности продолжать с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений".
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Японии назвали приоритетом возобновление посещения могил в России
14 сентября, 07:03
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Улов рыбы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции
16 октября, 14:47
 
ЯпонияРоссияТокиоНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала