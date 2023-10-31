https://ria.ru/20231031/yaponiya-1906332486.html

МИД предупредил Японию о жесткой реакции на любые новые выпады Токио

МИД предупредил Японию о жесткой реакции на любые новые выпады Токио - РИА Новости, 31.10.2023

МИД предупредил Японию о жесткой реакции на любые новые выпады Токио

Москва жестко отреагирует на любые новые конфронтационные выпады Токио, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T07:20

2023-10-31T07:20

2023-10-31T07:27

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва жестко отреагирует на любые новые конфронтационные выпады Токио, сообщили РИА Новости в МИД России."На любые новые конфронтационные выпады японских властей Российская Федерация будет и впредь реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", — подчеркнули в ведомстве.Комментируя недавние высказывания руководства страны о том, что Токио продолжит придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора, в МИД указали, что "после начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно враждебный курс в отношении России"."Множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, включая ядерное, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму", — добавили в министерстве.В МИД отметили, что в таких условиях российская сторона не видит никакой возможности продолжать с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20231023/kisida-1904582210.html

https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896240628.html

https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html

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япония, россия, токио, нато, в мире