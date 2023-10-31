https://ria.ru/20231031/yaponiya-1906214844.html

Япония разрабатывает меры для борьбы с переизбытком туристов

Япония разрабатывает меры для борьбы с переизбытком туристов - РИА Новости, 31.10.2023

Япония разрабатывает меры для борьбы с переизбытком туристов

Эксперты рассказали, как Япония решает проблему чрезмерного туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T01:20

2023-10-31T01:20

2023-10-31T01:20

туризм

новости - туризм

япония

осака (город)

токио

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали, как Япония решает проблему чрезмерного туризма, сообщает АТОР. Министерство туризма Страны восходящего солнца обнародовало "план по борьбе с туристами", а точнее, с их переизбытком.Первоочередные меры будут обращены на укрепление транспортной инфраструктуры, в частности, предполагается увеличить парк автобусов и такси. Это необходимо для того, чтобы комфортно принимать гостей в популярных городах, таких как Осака и Токио.В отдельных местах предлагается нивелировать сезонные пики нагрузки на транспорт. Например, на Хоккайдо – использовать больше такси во время лыжного сезона.Специально для путешественников предлагается организовать прямые автобусные маршруты от крупных станций до популярных туристических районов.Еще одна обсуждаемая мера — изменение цены на проезд в зависимости от времени, чтобы стимулировать поездки в непиковые часы.Также министерство подчеркнуло, что важно перенаправить туристов из крупных центров как Токио, Осака и Киото, в менее известные районы страны. Это уменьшит концентрацию путешественников.В плане подробно описаны усилия 11 "образцовых" туристических направлений – таких мест, как Исэ-Сима в префектуре Миэ и восточный Хоккайдо. Они были выбраны в этом году в качестве локаций, где можно посетить уникальные достопримечательности, которых нет в больших городах.Министерство планирует оказывать поддержку муниципалитетам в продвижении приключенческих программ в нетронутых природных зонах или ночевок в исторических деревнях.

https://ria.ru/20231027/yaponiya-1905592634.html

япония

осака (город)

токио

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, япония, осака (город), токио, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм