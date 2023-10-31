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Япония разрабатывает меры для борьбы с переизбытком туристов - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
01:20 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/yaponiya-1906214844.html
Япония разрабатывает меры для борьбы с переизбытком туристов
Япония разрабатывает меры для борьбы с переизбытком туристов - РИА Новости, 31.10.2023
Япония разрабатывает меры для борьбы с переизбытком туристов
Эксперты рассказали, как Япония решает проблему чрезмерного туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T01:20
2023-10-31T01:20
туризм
новости - туризм
япония
осака (город)
токио
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали, как Япония решает проблему чрезмерного туризма, сообщает АТОР. Министерство туризма Страны восходящего солнца обнародовало "план по борьбе с туристами", а точнее, с их переизбытком.Первоочередные меры будут обращены на укрепление транспортной инфраструктуры, в частности, предполагается увеличить парк автобусов и такси. Это необходимо для того, чтобы комфортно принимать гостей в популярных городах, таких как Осака и Токио.В отдельных местах предлагается нивелировать сезонные пики нагрузки на транспорт. Например, на Хоккайдо – использовать больше такси во время лыжного сезона.Специально для путешественников предлагается организовать прямые автобусные маршруты от крупных станций до популярных туристических районов.Еще одна обсуждаемая мера — изменение цены на проезд в зависимости от времени, чтобы стимулировать поездки в непиковые часы.Также министерство подчеркнуло, что важно перенаправить туристов из крупных центров как Токио, Осака и Киото, в менее известные районы страны. Это уменьшит концентрацию путешественников.В плане подробно описаны усилия 11 "образцовых" туристических направлений – таких мест, как Исэ-Сима в префектуре Миэ и восточный Хоккайдо. Они были выбраны в этом году в качестве локаций, где можно посетить уникальные достопримечательности, которых нет в больших городах.Министерство планирует оказывать поддержку муниципалитетам в продвижении приключенческих программ в нетронутых природных зонах или ночевок в исторических деревнях.
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новости - туризм, япония, осака (город), токио, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Япония, Осака (город), Токио, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Япония разрабатывает меры для борьбы с переизбытком туристов

АТОР: Япония обнародовала “план по борьбе с туристами”

© AP Photo / Koji SasaharaЛюди на улице Токио
Люди на улице Токио - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали, как Япония решает проблему чрезмерного туризма, сообщает АТОР.
Министерство туризма Страны восходящего солнца обнародовало "план по борьбе с туристами", а точнее, с их переизбытком.
Первоочередные меры будут обращены на укрепление транспортной инфраструктуры, в частности, предполагается увеличить парк автобусов и такси. Это необходимо для того, чтобы комфортно принимать гостей в популярных городах, таких как Осака и Токио.
В отдельных местах предлагается нивелировать сезонные пики нагрузки на транспорт. Например, на Хоккайдо – использовать больше такси во время лыжного сезона.
Специально для путешественников предлагается организовать прямые автобусные маршруты от крупных станций до популярных туристических районов.
Еще одна обсуждаемая мера — изменение цены на проезд в зависимости от времени, чтобы стимулировать поездки в непиковые часы.
Также министерство подчеркнуло, что важно перенаправить туристов из крупных центров как Токио, Осака и Киото, в менее известные районы страны. Это уменьшит концентрацию путешественников.
В плане подробно описаны усилия 11 "образцовых" туристических направлений – таких мест, как Исэ-Сима в префектуре Миэ и восточный Хоккайдо. Они были выбраны в этом году в качестве локаций, где можно посетить уникальные достопримечательности, которых нет в больших городах.
Министерство планирует оказывать поддержку муниципалитетам в продвижении приключенческих программ в нетронутых природных зонах или ночевок в исторических деревнях.
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ТуризмНовости - ТуризмЯпонияОсака (город)ТокиоАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
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