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В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов - РИА Новости, 31.10.2023
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18:20 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/vzyatki-1906500797.html
В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов
В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов - РИА Новости, 31.10.2023
В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов
Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил профессора ростовского медицинского университета к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии за... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:20
2023-10-31T18:20
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил профессора ростовского медицинского университета к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии за получение взяток от студентов учебного заведения на общую сумму более 490 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. "Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении Виктории Проходной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. В ходе судебного процесса было установлено, что подсудимая – профессор кафедры медицинского университета – в период с марта 2017 года по март 2020 года получила от студентов учебного заведения взятки в общей сумме более 490 тысяч рублей. Деньги от студентов женщина получала через посредника за проставление зачетов и экзаменов "без фактической проверки знаний". "Суд приговорил фигурантку к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнили в прокуратуре региона. Помимо этого, суд назначил женщине штраф в размере 500 тысяч рублей, и установил запрет на занятие преподавательской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231030/morg-1906235036.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов

СК: в Ростове-на-Дону профессора приговорили к пяти годам за взятки от студентов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил профессора ростовского медицинского университета к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии за получение взяток от студентов учебного заведения на общую сумму более 490 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
"Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении Виктории Проходной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
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В ходе судебного процесса было установлено, что подсудимая – профессор кафедры медицинского университета – в период с марта 2017 года по март 2020 года получила от студентов учебного заведения взятки в общей сумме более 490 тысяч рублей. Деньги от студентов женщина получала через посредника за проставление зачетов и экзаменов "без фактической проверки знаний".
"Суд приговорил фигурантку к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнили в прокуратуре региона. Помимо этого, суд назначил женщине штраф в размере 500 тысяч рублей, и установил запрет на занятие преподавательской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.
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