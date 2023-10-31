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В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов

В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов - РИА Новости, 31.10.2023

В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов

Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил профессора ростовского медицинского университета к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии за... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:20

2023-10-31T18:20

2023-10-31T18:20

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил профессора ростовского медицинского университета к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии за получение взяток от студентов учебного заведения на общую сумму более 490 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. "Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении Виктории Проходной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. В ходе судебного процесса было установлено, что подсудимая – профессор кафедры медицинского университета – в период с марта 2017 года по март 2020 года получила от студентов учебного заведения взятки в общей сумме более 490 тысяч рублей. Деньги от студентов женщина получала через посредника за проставление зачетов и экзаменов "без фактической проверки знаний". "Суд приговорил фигурантку к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнили в прокуратуре региона. Помимо этого, суд назначил женщине штраф в размере 500 тысяч рублей, и установил запрет на занятие преподавательской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231030/morg-1906235036.html

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия