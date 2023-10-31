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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 31.10.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в прибрежных районах подконтрольного Киеву города Херсон, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:44
2023-10-31T20:44
2023-10-31T20:44
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в прибрежных районах подконтрольного Киеву города Херсон, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале."Взрывы прогремели в прибрежных районах города", - написал Мрочко.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в указанном регионе не объявлялась, однако она звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсон, Херсонская область
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости.
Взрывы прогремели в прибрежных районах подконтрольного Киеву города Херсон, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале
.
"Взрывы прогремели в прибрежных районах города", - написал Мрочко.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в указанном регионе не объявлялась, однако она звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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