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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 31.10.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в прибрежных районах подконтрольного Киеву города Херсон, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:44

2023-10-31T20:44

2023-10-31T20:44

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в прибрежных районах подконтрольного Киеву города Херсон, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале."Взрывы прогремели в прибрежных районах города", - написал Мрочко.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в указанном регионе не объявлялась, однако она звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

киев

херсон

херсонская область

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в мире, киев, херсон, херсонская область