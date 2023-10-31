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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:03
2023-10-31T06:03
2023-10-31T06:31
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное"."В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в посте.По информации областной военной администрации, в регионе работает ПВО.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области произошли взрывы, работает ПВО