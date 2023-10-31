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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T06:03

2023-10-31T06:03

2023-10-31T06:31

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное"."В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в посте.По информации областной военной администрации, в регионе работает ПВО.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

хмельницкая область

украина

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2023

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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф