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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрыв произошел на окраине Херсона, находящегося под контролем Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:08
2023-10-31T00:08
2023-10-31T00:08
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на окраине Херсона, находящегося под контролем Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве на окраине Херсона", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в контролируемых Киевом районах Херсонской области действует воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Страна.ua": на окраине подконтрольного ВСУ Херсона произошел взрыв