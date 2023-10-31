https://ria.ru/20231031/vzryv-1906311350.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрыв произошел на окраине Херсона, находящегося под контролем Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T00:08

2023-10-31T00:08

2023-10-31T00:08

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

вооруженные силы рф

россия

происшествия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на окраине Херсона, находящегося под контролем Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве на окраине Херсона", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в контролируемых Киевом районах Херсонской области действует воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231030/obstrel-1906288860.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, россия, происшествия