https://ria.ru/20231031/vznos-1906394709.html
В Кремле прокомментировали взнос за "выход" западных компаний с рынка
В Кремле прокомментировали взнос за "выход" западных компаний с рынка - РИА Новости, 31.10.2023
В Кремле прокомментировали взнос за "выход" западных компаний с рынка
Взнос за "выход" западных компаний с российского рынка не связан с курсом рубля, курс подвержен волатильности, это нормальный экономический процесс, заявил... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:43
2023-10-31T12:43
2023-10-31T12:48
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267160_0:117:3148:1888_1920x0_80_0_0_d95c2bb4a4058b4de506b787d49f331c.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взнос за "выход" западных компаний с российского рынка не связан с курсом рубля, курс подвержен волатильности, это нормальный экономический процесс, заявил пресс-секретарь президента РФПо данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. Как пишет издание, если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж."Это не связано с падением курса рубля, курс рубля, действительно, подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется. Это нормальный экономический процесс", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, связано ли такое решение с падением курса рубля и как будет работать данный механизм.Песков также добавил, что это вопрос, который касается правительства."Этим занимается специальная правительственная комиссия, поэтому, конечно, вопросы лучше адресовать туда за детальной информацией", - сказал Песков.Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских, не стали продолжать работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок. Президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне, заявил, что власти страны не закрывают двери для иностранных компаний, если те захотят вернуться в Россию. Он отметил, что Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но в случае их возвращения учтет особенности поведения "некоторых партнеров" на будущее.
https://ria.ru/20230911/kompanii-1895455840.html
https://ria.ru/20230914/vozvraschenie-1896234611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267160_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_8a5fc4f486de2f41f7b7d5d8e49d7a02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали взнос за "выход" западных компаний с рынка
Песков: взнос за "выход" западных компаний с рынка не связан с курсом рубля
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взнос за "выход" западных компаний с российского рынка не связан с курсом рубля, курс подвержен волатильности, это нормальный экономический процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ
По данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. Как пишет издание, если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж.
На ВЭФ сообщили западным компаниям цену за возвращение на российский рынок
"Это не связано с падением курса рубля, курс рубля, действительно, подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется. Это нормальный экономический процесс", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, связано ли такое решение с падением курса рубля и как будет работать данный механизм.
Песков также добавил, что это вопрос, который касается правительства.
«
"Этим занимается специальная правительственная комиссия, поэтому, конечно, вопросы лучше адресовать туда за детальной информацией", - сказал Песков.
Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских, не стали продолжать работу в России после начала спецоперации на Украине
в феврале 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок. Президент РФ Владимир Путин
, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне, заявил, что власти страны не закрывают двери для иностранных компаний, если те захотят вернуться в Россию. Он отметил, что Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но в случае их возвращения учтет особенности поведения "некоторых партнеров" на будущее.
Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию