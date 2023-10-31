https://ria.ru/20231031/vznos-1906394709.html

В Кремле прокомментировали взнос за "выход" западных компаний с рынка

В Кремле прокомментировали взнос за "выход" западных компаний с рынка - РИА Новости, 31.10.2023

В Кремле прокомментировали взнос за "выход" западных компаний с рынка

Взнос за "выход" западных компаний с российского рынка не связан с курсом рубля, курс подвержен волатильности, это нормальный экономический процесс, заявил... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:43

2023-10-31T12:43

2023-10-31T12:48

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взнос за "выход" западных компаний с российского рынка не связан с курсом рубля, курс подвержен волатильности, это нормальный экономический процесс, заявил пресс-секретарь президента РФПо данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. Как пишет издание, если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж."Это не связано с падением курса рубля, курс рубля, действительно, подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется. Это нормальный экономический процесс", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, связано ли такое решение с падением курса рубля и как будет работать данный механизм.Песков также добавил, что это вопрос, который касается правительства."Этим занимается специальная правительственная комиссия, поэтому, конечно, вопросы лучше адресовать туда за детальной информацией", - сказал Песков.Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских, не стали продолжать работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок. Президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне, заявил, что власти страны не закрывают двери для иностранных компаний, если те захотят вернуться в Россию. Он отметил, что Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но в случае их возвращения учтет особенности поведения "некоторых партнеров" на будущее.

https://ria.ru/20230911/kompanii-1895455840.html

https://ria.ru/20230914/vozvraschenie-1896234611.html

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экономика, россия, дмитрий песков