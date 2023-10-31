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Глава Ставрополья рассказал, каким будет стенд региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 31.10.2023
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Ставропольский край
 
21:04 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/vystavka-1906542557.html
Глава Ставрополья рассказал, каким будет стенд региона на выставке "Россия"
Глава Ставрополья рассказал, каким будет стенд региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 31.10.2023
Глава Ставрополья рассказал, каким будет стенд региона на выставке "Россия"
Стенд Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" объединит все, чем славится регион, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T21:04
2023-10-31T21:04
ставропольский край
ставропольский край
россия
владимир владимиров
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стенд Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" объединит все, чем славится регион, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. "И это не только тема житницы и здравницы. Наш край изменился, появились новые драйверы экономики, социальной и культурной жизни. Покажем достижения региона емко и динамично. Задействуем все пять чувств, доступные человеку", - сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. В сообщении отмечается, что гости увидят разнообразие пейзажей Ставрополья и попробуют себя в роли велопутешественника. Отведают минеральную воду из недр Дерева-бювета. Оценят ароматы цветов из кисловодской Долины Роз. Смогут на комбайне убрать виртуальное поле пшеницы. Ветрогенератор, достижения в области образования, здравоохранения, строительства, благоустройства — все это будет на стенде. "Выставка — это еще и возможность для Ставрополья найти новых деловых партнеров. Приглашаю всех на выставку "Россия" и на стенд Ставропольского края", – подчеркнул Владимиров. Ставрополье - один из крупных туристических регионов России, чему способствует развитие не только курортов Кавказских Минеральных Вод (КМВ), но и расширение предложений туристского продукта на территории всего края. В первую очередь - развитие внутренних туристских направлений, которые могут быть востребованы отдыхающими на КМВ и приезжающими в регион гостями, за счет в том числе реализации 48 региональных проектов, направленных на развитие региона во многих областях: промышленности, образования, оздоровления, путешествий и других. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231030/pyatigorsk-1906238999.html
https://ria.ru/20231026/stavropole-1905407215.html
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ставропольский край, россия, владимир владимиров, выставка-форум "россия"
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Выставка-форум "Россия"
Глава Ставрополья рассказал, каким будет стенд региона на выставке "Россия"

Губернатор Владимиров: стенд на выставке "Россия" покажет достижения Ставрополья

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на фуникулер в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае
Вид на фуникулер в национальном парке Кисловодский в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на фуникулер в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стенд Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" объединит все, чем славится регион, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
"И это не только тема житницы и здравницы. Наш край изменился, появились новые драйверы экономики, социальной и культурной жизни. Покажем достижения региона емко и динамично. Задействуем все пять чувств, доступные человеку", - сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
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30 октября, 17:17
В сообщении отмечается, что гости увидят разнообразие пейзажей Ставрополья и попробуют себя в роли велопутешественника. Отведают минеральную воду из недр Дерева-бювета. Оценят ароматы цветов из кисловодской Долины Роз. Смогут на комбайне убрать виртуальное поле пшеницы. Ветрогенератор, достижения в области образования, здравоохранения, строительства, благоустройства — все это будет на стенде.
"Выставка — это еще и возможность для Ставрополья найти новых деловых партнеров. Приглашаю всех на выставку "Россия" и на стенд Ставропольского края", – подчеркнул Владимиров.
Ставрополье - один из крупных туристических регионов России, чему способствует развитие не только курортов Кавказских Минеральных Вод (КМВ), но и расширение предложений туристского продукта на территории всего края. В первую очередь - развитие внутренних туристских направлений, которые могут быть востребованы отдыхающими на КМВ и приезжающими в регион гостями, за счет в том числе реализации 48 региональных проектов, направленных на развитие региона во многих областях: промышленности, образования, оздоровления, путешествий и других.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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Ставропольский крайСтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировВыставка-форум "Россия"
 
 
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