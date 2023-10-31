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Dreame представит умную технику на выставке China Commodity Fair в Москве

Dreame представит умную технику на выставке China Commodity Fair в Москве - РИА Новости, 31.10.2023

Dreame представит умную технику на выставке China Commodity Fair в Москве

С 30 октября по 1 ноября 2023 года в Москве состоится International / China Commodity Fair 2023 — международная выставка, на которой можно познакомиться с... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:38

2023-10-31T11:38

2023-10-31T11:38

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МОСКВА, 31 окт - Пресс-служба Dreame Global. С 30 октября по 1 ноября 2023 года в Москве состоится International / China Commodity Fair 2023 — международная выставка, на которой можно познакомиться с продукцией из Китая, России и других стран.Сегодня, когда важно заполнить освободившиеся ниши на рынке, это особенно актуально. На выставке будет представлена высокоинтеллектуальная продукция Dreame ("Дрими") — гости смогут познакомиться с новыми флагманами, а также увидеть последние модели, которые уже поступили в продажу.Седьмая выставка потребительских товаров International / China Commodity Fair 2023 будет проходить в ЦВК "Экспоцентр". Площадка традиционно собирает предпринимателей, продавцов, менеджеров по закупкам, начинающих бизнесменов и дистрибьюторов из разных сфер. И это не удивительно, ведь на ней представлены товары для дома, электроника, детские товары, продукция для красоты и многое другое.На стенде D12 можно будет познакомиться с одним из самых известных производителей умной бытовой техники из Китая — брендом Dreame. Производитель предлагает широкий модельный ряд высокотехнологичной бытовой техники, в том числе вертикальный пылесос, стики для сухой и влажной уборки, роботы-пылесосы, фены. На выставке будут представлены сразу пять флагманов компании. Это вертикальный пылесос Dreame H12 Dual (Дрими Дуал), позволяющий сделать сухую и влажную уборку одновременно. Его особенность - мощный бесщеточный мотор, уборка максимально близко к плинтусу, самоочистка и автоматическая сушка при 55°С. Имеется съемный ручной пылесос. Кроме того, будет представлен беспроводный пылесос Dreame Z10 Station (Дрими Стейшн) с многофункциональной щеткой и светодиодной подсветкой, которая позволяет обнаружить даже невидимую глазу грязь. Покупателей привлекает его лаконичный дизайн, который отлично вписывается в интерьер современной квартиры.Звездами стенда станут роботы пылесосы Dreame Bot L30 Ultra (Дрими Бот Ультра) и Dreame Bot L20 Ultra Complete (Дрими Бот Ультра Комплит), которые максимально автоматизируют процесс уборки — можно забыть о ней на срок до 75 дней. Это возможно благодаря автоматическому опустошению мусоросборника и комплекту для подключения к водопроводу. Оба пылесоса отличаются высокой мощностью всасывания — 7300 Па (Dreame Bot L30 Ultra) и 7000 Па (Dreame Bot L20 Ultra Complete) — она позволяет с легкостью справляться как с мелким, так и с крупным мусором.Лучший робот-пылесос по функциональным возможностям и реализации функции влажной уборки - Dreame Bot L30 Ultra. В нем реализована функция двойного мытья горячей водой при 58℃ для лучшего удаления пятен и растворения масла. Упрямые масляные пятна на кухне и стойкие загрязнения легче растворяются. Пылесос соберет все загрязнения, включая крупные частицы, щелевую пыль, угловую пыль, пыль из-под кровати, шерсть домашних животных и волосы. В комплект входит также станция самоочистки.Интересная особенность новых моделей — уборка даже в труднодоступных местах. Технология MopExtend (МопЭкстенд) точно определяет углы и края и выдвигает моющую швабру к стенам, убирая у плинтусов, шкафов, столов и кухонного гарнитура. А две высокоскоростные вращающиеся швабры не оставляют мусору и грязи ни единого шанса.Оба пылесоса используют интеллектуальную технологию Clear Genius (Клиар Джиниус) — она помогает обнаруживать загрязнения и мыть пол намного эффективнее, экономя ресурсы там, где не требуется особых усилий. Модели также удивляют умной навигацией: роботы самостоятельно выбирают стратегию уборки и легко объезжают все препятствия.Обе модели совместимы с голосовыми помощниками и могут запускаться голосовыми командами. Также роботы оснащены технологией определения стратегии очистки ковров с индивидуальной настройкой. Они легко определят, когда нужно поднять или вовсе снять швабры и выберут наилучшую траекторию для объезда ковров.Реклама, DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD, erid: 4CQwVszH9pUnK415jfm

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы