Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз
Вучич: на пути вступления Сербии в ЕС стоят санкций против РФ и признание Косово
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 окт - РИА Новости. Главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен во вторник.
Глава ЕК проводит турне по странам Западных Балкан. Во вторник утром она прибыла в Черногорию, где провела встречи с руководством страны, затем отправилась в Белград. После разговора с Вучичем за закрытыми дверями они сделали заявления для СМИ.
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"Она весьма мягко хотела сказать, что является нашими проблемами для вступления в ЕС, и я ей благодарен за этот мягкий подход. Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным. Один факт – наша неполная согласованность с европейской внешней политикой, невведение санкций против РФ. Другой – вопрос наших отношений с Приштиной, где я буду субъективен, но скажу, что большая часть вины не на нашей стороне", - заявил Вучич и повторил, что требуются и другие реформы, но два главных препятствия евроинтеграции это проблема Косово и Метохии и санкций против РФ.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, Черногория - с 2010 года, Северная Македония с 2005 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.