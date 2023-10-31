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Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз - РИА Новости, 31.10.2023
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17:14 31.10.2023 (обновлено: 17:15 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vuchich-1906480910.html
Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз
Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз - РИА Новости, 31.10.2023
Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз
Главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово, заявил президент... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:14
2023-10-31T17:15
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БЕЛГРАД, 31 окт - РИА Новости. Главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен во вторник. Глава ЕК проводит турне по странам Западных Балкан. Во вторник утром она прибыла в Черногорию, где провела встречи с руководством страны, затем отправилась в Белград. После разговора с Вучичем за закрытыми дверями они сделали заявления для СМИ. "Она весьма мягко хотела сказать, что является нашими проблемами для вступления в ЕС, и я ей благодарен за этот мягкий подход. Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным. Один факт – наша неполная согласованность с европейской внешней политикой, невведение санкций против РФ. Другой – вопрос наших отношений с Приштиной, где я буду субъективен, но скажу, что большая часть вины не на нашей стороне", - заявил Вучич и повторил, что требуются и другие реформы, но два главных препятствия евроинтеграции это проблема Косово и Метохии и санкций против РФ. Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, Черногория - с 2010 года, Северная Македония с 2005 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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в мире, сербия, россия, косово, александр вучич, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Россия, Косово, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз

Вучич: на пути вступления Сербии в ЕС стоят санкций против РФ и признание Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 окт - РИА Новости. Главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен во вторник.
Глава ЕК проводит турне по странам Западных Балкан. Во вторник утром она прибыла в Черногорию, где провела встречи с руководством страны, затем отправилась в Белград. После разговора с Вучичем за закрытыми дверями они сделали заявления для СМИ.
«
"Она весьма мягко хотела сказать, что является нашими проблемами для вступления в ЕС, и я ей благодарен за этот мягкий подход. Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным. Один факт – наша неполная согласованность с европейской внешней политикой, невведение санкций против РФ. Другой – вопрос наших отношений с Приштиной, где я буду субъективен, но скажу, что большая часть вины не на нашей стороне", - заявил Вучич и повторил, что требуются и другие реформы, но два главных препятствия евроинтеграции это проблема Косово и Метохии и санкций против РФ.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, Черногория - с 2010 года, Северная Македония с 2005 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Вучич рассказал о пользе отказа от антироссийских санкций для Сербии
29 октября, 13:53
 
В миреСербияРоссияКосовоАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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