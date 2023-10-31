https://ria.ru/20231031/vuchich-1906480910.html

Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз

Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз - РИА Новости, 31.10.2023

Вучич назвал два препятствия на пути Сербии в Евросоюз

Главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово, заявил президент... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:14

2023-10-31T17:14

2023-10-31T17:15

в мире

сербия

россия

косово

александр вучич

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:284:3096:2025_1920x0_80_0_0_852b18878036a09ca24efe3d9d92f7a0.jpg

БЕЛГРАД, 31 окт - РИА Новости. Главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен во вторник. Глава ЕК проводит турне по странам Западных Балкан. Во вторник утром она прибыла в Черногорию, где провела встречи с руководством страны, затем отправилась в Белград. После разговора с Вучичем за закрытыми дверями они сделали заявления для СМИ. "Она весьма мягко хотела сказать, что является нашими проблемами для вступления в ЕС, и я ей благодарен за этот мягкий подход. Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным. Один факт – наша неполная согласованность с европейской внешней политикой, невведение санкций против РФ. Другой – вопрос наших отношений с Приштиной, где я буду субъективен, но скажу, что большая часть вины не на нашей стороне", - заявил Вучич и повторил, что требуются и другие реформы, но два главных препятствия евроинтеграции это проблема Косово и Метохии и санкций против РФ. Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, Черногория - с 2010 года, Северная Македония с 2005 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20231029/vuchich-1905967157.html

сербия

россия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, косово, александр вучич, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия