https://ria.ru/20231031/vsu-1906430410.html

Пленный заявил о дефиците кадровых сержантов и младших офицеров в ВСУ

Пленный заявил о дефиците кадровых сержантов и младших офицеров в ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023

Пленный заявил о дефиците кадровых сержантов и младших офицеров в ВСУ

В украинской армии наблюдается нехватка кадровых сержантов и младших офицеров, в штурмовые выходы мобилизованных украинцев ведут рядовые, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:29

2023-10-31T14:29

2023-10-31T14:29

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. В украинской армии наблюдается нехватка кадровых сержантов и младших офицеров, в штурмовые выходы мобилизованных украинцев ведут рядовые, рассказал РИА Новости пленный солдат Владимир Мурга из Ровно, мобилизованный в феврале. "У нас никто не получил звания, у нас все были солдатами. Офицерского состава был только наш командир роты, лейтенант, и его зам - тоже лейтенант", - заявил он. По его словам, из-за отсутствия кадрового офицера при выходе на позиции с подразделением более 15 бойцов ВСУ случайно подошли к расположению российских войск и попали в плен. "Да, он первый шел, но он был тоже рядовой. Он был старший группы, но он солдат, он тоже попал в плен. Первый шел, с планшетом с "Крапивой" (приложение для смартфонов командного состава ВСУ для наводки артиллерии и ориентирования на местности - ред.). Он нас и завел и потом извинялся" - говорит он. Пленный боец ВСУ рассказал, что "командир" завел подразделение буквально в окопы российской армии. "Мы пошли. Было темно... Старались держать расстояние, чтобы хоть как-то друг друга видеть. Когда пришли в окоп, там сидели ваши, ну и мы стали сдаваться. Нас было 20 человек. Первых трех взяли в плен, а остальные убежали. Началась стрельба, и они как бы отступили", - поведал собеседник. По его словам, проблема в отсутствии младшего командного состава у ВСУ стоит наиболее остро, большинство должностей в пехотных соединениях занимают рядовые. "У нас званий сержантов вообще ни у кого не было… Были назначенные "на посаде", считались командирами отделения. Считались. Зарплату он не получает как командир отделения, но "стоит". Звания никто не получал. Наверное, чтобы денег нам поменьше платить", - подытожил пленный.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904843487.html

https://ria.ru/20231021/vsu-1904306378.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр