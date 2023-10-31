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В Волновахе простились с семьей, убитой в собственном доме - РИА Новости, 31.10.2023
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17:52 31.10.2023 (обновлено: 17:53 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/volnovakha-1906490855.html
В Волновахе простились с семьей, убитой в собственном доме
В Волновахе простились с семьей, убитой в собственном доме - РИА Новости, 31.10.2023
В Волновахе простились с семьей, убитой в собственном доме
В Волновахе в ДНР состоялось прощание с семьей из 9 человек (в числе которых 2 ребёнка), убитой ночью в собственном доме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:52
2023-10-31T17:53
происшествия
волноваха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 31 окт - РИА Новости. В Волновахе в ДНР состоялось прощание с семьей из 9 человек (в числе которых 2 ребёнка), убитой ночью в собственном доме, передает корреспондент РИА Новости. Семью похоронили на городском кладбище "Карловское". На церемонию прощания собралось около 200 человек - родственники, друзья и коллеги погибших, а также неравнодушные горожане. Ранее стало известно об убийстве 9 человек, в том числе двоих детей, которое произошло в Волновахе. По сообщениям СК РФ, удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.
https://ria.ru/20231030/volnovakha-1906206734.html
волноваха
россия
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происшествия, волноваха, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика
Происшествия, Волноваха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика
В Волновахе простились с семьей, убитой в собственном доме

В Волновахе похоронили семью из девяти человек, убитых в собственном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Волноваху
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Волноваху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (ДНР), 31 окт - РИА Новости. В Волновахе в ДНР состоялось прощание с семьей из 9 человек (в числе которых 2 ребёнка), убитой ночью в собственном доме, передает корреспондент РИА Новости.
Семью похоронили на городском кладбище "Карловское". На церемонию прощания собралось около 200 человек - родственники, друзья и коллеги погибших, а также неравнодушные горожане.
Ранее стало известно об убийстве 9 человек, в том числе двоих детей, которое произошло в Волновахе. По сообщениям СК РФ, удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе
30 октября, 15:58
 
ПроисшествияВолновахаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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