https://ria.ru/20231031/volnovakha-1906490855.html

В Волновахе простились с семьей, убитой в собственном доме

В Волновахе простились с семьей, убитой в собственном доме - РИА Новости, 31.10.2023

В Волновахе простились с семьей, убитой в собственном доме

В Волновахе в ДНР состоялось прощание с семьей из 9 человек (в числе которых 2 ребёнка), убитой ночью в собственном доме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:52

2023-10-31T17:52

2023-10-31T17:53

происшествия

волноваха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 31 окт - РИА Новости. В Волновахе в ДНР состоялось прощание с семьей из 9 человек (в числе которых 2 ребёнка), убитой ночью в собственном доме, передает корреспондент РИА Новости. Семью похоронили на городском кладбище "Карловское". На церемонию прощания собралось около 200 человек - родственники, друзья и коллеги погибших, а также неравнодушные горожане. Ранее стало известно об убийстве 9 человек, в том числе двоих детей, которое произошло в Волновахе. По сообщениям СК РФ, удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

https://ria.ru/20231030/volnovakha-1906206734.html

волноваха

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волноваха, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика