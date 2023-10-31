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Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 31.10.2023 (обновлено: 14:27 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/voennye-1906427960.html
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2023
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Работино Запорожской области, потери противника составили более 140 солдат и пять бронемашин, РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:22
2023-10-31T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Работино Запорожской области, потери противника составили более 140 солдат и пять бронемашин, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщило российское военное ведомство."Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 Paladin", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Работино Запорожской области, потери противника составили более 140 солдат и пять бронемашин, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщило российское военное ведомство.
"Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 Paladin", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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