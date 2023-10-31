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Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области

Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2023

Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области

Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Работино Запорожской области, потери противника составили более 140 солдат и пять бронемашин, РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:22

2023-10-31T14:22

2023-10-31T14:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Работино Запорожской области, потери противника составили более 140 солдат и пять бронемашин, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщило российское военное ведомство."Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 Paladin", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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2023

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область