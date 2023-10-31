https://ria.ru/20231031/voennye-1906427960.html
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2023
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Работино Запорожской области, потери противника составили более 140 солдат и пять бронемашин, РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:22
2023-10-31T14:22
2023-10-31T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_283:0:2681:1349_1920x0_80_0_0_363e89fc27d12b0aac4478f61f96aec5.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Работино Запорожской области, потери противника составили более 140 солдат и пять бронемашин, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщило российское военное ведомство."Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 Paladin", - добавили в МО РФ.
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33041c8d02dce7d7f3c5c1484c17e2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных на Запорожском направлении