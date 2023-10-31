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В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября - РИА Новости, 31.10.2023
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14:54 31.10.2023 (обновлено: 21:53 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vlasov-1906439164.html
В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября
В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября - РИА Новости, 31.10.2023
В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября
В Госдуму внесли проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, лишение мандатов обсудят на пленарном... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:54
2023-10-31T21:53
политика
госдума рф
василий власов
вадим белоусов
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, лишение мандатов обсудят на пленарном заседании 1 ноября, информация доступна в думской базе данных."Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белоусова Вадима Владимировича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 1 ноября 2023 года", - говорится в тексте документа, подписанного главой комиссии по мандатным вопросам Госдумы Отари Аршбой.Аналогичный проект внесен в отношении Власова.Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики на своем заседании 31 октября рассмотрела поступившие в адрес комиссии материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова. По итогам обсуждения комиссия сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов.В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Государственной Думой досрочно по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.
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политика, госдума рф, василий власов, вадим белоусов, россия
Политика, Госдума РФ, Василий Власов, Вадим Белоусов, Россия
В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября

В ГД предложили прекратить депутатские полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, лишение мандатов обсудят на пленарном заседании 1 ноября, информация доступна в думской базе данных.
"Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белоусова Вадима Владимировича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 1 ноября 2023 года", - говорится в тексте документа, подписанного главой комиссии по мандатным вопросам Госдумы Отари Аршбой.
Аналогичный проект внесен в отношении Власова.
Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики на своем заседании 31 октября рассмотрела поступившие в адрес комиссии материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова. По итогам обсуждения комиссия сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов.
В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Государственной Думой досрочно по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова
Вчера, 11:37
 
ПолитикаГосдума РФВасилий ВласовВадим БелоусовРоссия
 
 
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