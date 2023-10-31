https://ria.ru/20231031/vlasov-1906439164.html

В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября

В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября - РИА Новости, 31.10.2023

В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября

В Госдуму внесли проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, лишение мандатов обсудят на пленарном... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:54

2023-10-31T14:54

2023-10-31T21:53

политика

госдума рф

василий власов

вадим белоусов

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, лишение мандатов обсудят на пленарном заседании 1 ноября, информация доступна в думской базе данных."Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белоусова Вадима Владимировича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 1 ноября 2023 года", - говорится в тексте документа, подписанного главой комиссии по мандатным вопросам Госдумы Отари Аршбой.Аналогичный проект внесен в отношении Власова.Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики на своем заседании 31 октября рассмотрела поступившие в адрес комиссии материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова. По итогам обсуждения комиссия сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов.В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Государственной Думой досрочно по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.

https://ria.ru/20231031/gd-1906375303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, госдума рф, василий власов, вадим белоусов, россия