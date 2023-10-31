В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября
В ГД предложили прекратить депутатские полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, лишение мандатов обсудят на пленарном заседании 1 ноября, информация доступна в думской базе данных.
"Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белоусова Вадима Владимировича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 1 ноября 2023 года", - говорится в тексте документа, подписанного главой комиссии по мандатным вопросам Госдумы Отари Аршбой.
Аналогичный проект внесен в отношении Власова.
Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики на своем заседании 31 октября рассмотрела поступившие в адрес комиссии материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова. По итогам обсуждения комиссия сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов.
В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Государственной Думой досрочно по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.