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Колокольцев высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом - РИА Новости, 31.10.2023
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19:07 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/vetnam-1906514590.html
Колокольцев высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом
Колокольцев высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом - РИА Новости, 31.10.2023
Колокольцев высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что взаимодействие с Вьетнамом остается в числе приоритетов российской внешней политики в Юго-Восточной Азии, более... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:07
2023-10-31T19:07
вьетнам
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что взаимодействие с Вьетнамом остается в числе приоритетов российской внешней политики в Юго-Восточной Азии, более чем за 70 лет оно приобрело особый характер и в 2012 году было выведено на новый уровень партнерства, сообщили в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, в Ханое состоялась встреча Владимира Колокольцева и премьер-министра правительства Вьетнама Фам Минь Тиня. "Глава МВД России... подчеркнул, что в условиях беспрецедентных изменений международной обстановки взаимодействие с Вьетнамом... остается в числе приоритетов российской внешней политики в Юго-Восточной Азии. Двусторонние отношения между Россией и Вьетнамом основаны на лучших традициях крепкой дружбы, глубокого доверия и взаимопомощи. Более чем за семь десятилетий они приобрели особый характер и в 2012 году были выведены на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - рассказали в МВД РФ. Колокольцев также высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом в области безопасности.
https://ria.ru/20231017/vetnam-1903260775.html
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вьетнам, россия, владимир колокольцев
Вьетнам, Россия, Владимир Колокольцев
Колокольцев высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом

Колокольцев высоко оценил взаимодействие РФ и Вьетнама в области безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Колокольцев
Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что взаимодействие с Вьетнамом остается в числе приоритетов российской внешней политики в Юго-Восточной Азии, более чем за 70 лет оно приобрело особый характер и в 2012 году было выведено на новый уровень партнерства, сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, в Ханое состоялась встреча Владимира Колокольцева и премьер-министра правительства Вьетнама Фам Минь Тиня.
"Глава МВД России... подчеркнул, что в условиях беспрецедентных изменений международной обстановки взаимодействие с Вьетнамом... остается в числе приоритетов российской внешней политики в Юго-Восточной Азии. Двусторонние отношения между Россией и Вьетнамом основаны на лучших традициях крепкой дружбы, глубокого доверия и взаимопомощи. Более чем за семь десятилетий они приобрели особый характер и в 2012 году были выведены на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - рассказали в МВД РФ.
Колокольцев также высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом в области безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером
17 октября, 10:33
 
ВьетнамРоссияВладимир Колокольцев
 
 
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