https://ria.ru/20231031/vetnam-1906514590.html

Колокольцев высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом

Колокольцев высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом - РИА Новости, 31.10.2023

Колокольцев высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что взаимодействие с Вьетнамом остается в числе приоритетов российской внешней политики в Юго-Восточной Азии, более... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:07

2023-10-31T19:07

2023-10-31T19:07

вьетнам

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что взаимодействие с Вьетнамом остается в числе приоритетов российской внешней политики в Юго-Восточной Азии, более чем за 70 лет оно приобрело особый характер и в 2012 году было выведено на новый уровень партнерства, сообщили в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, в Ханое состоялась встреча Владимира Колокольцева и премьер-министра правительства Вьетнама Фам Минь Тиня. "Глава МВД России... подчеркнул, что в условиях беспрецедентных изменений международной обстановки взаимодействие с Вьетнамом... остается в числе приоритетов российской внешней политики в Юго-Восточной Азии. Двусторонние отношения между Россией и Вьетнамом основаны на лучших традициях крепкой дружбы, глубокого доверия и взаимопомощи. Более чем за семь десятилетий они приобрели особый характер и в 2012 году были выведены на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - рассказали в МВД РФ. Колокольцев также высоко оценил взаимодействие с Вьетнамом в области безопасности.

https://ria.ru/20231017/vetnam-1903260775.html

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вьетнам, россия, владимир колокольцев