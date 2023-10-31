https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html

Руденя: бюджет на 2024 год позволит решить задачи развития Верхневолжья

Руденя: бюджет на 2024 год позволит решить задачи развития Верхневолжья - РИА Новости, 31.10.2023

Руденя: бюджет на 2024 год позволит решить задачи развития Верхневолжья

Проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области, в следующем году РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:12

2023-10-31T17:12

2023-10-31T17:12

тверская область

игорь руденя

жкх

энергетика

нацпроекты

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ТВЕРЬ, 31 окт - РИА Новости. Проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области, в следующем году он позволит реализовать задачи развития региона, сообщил губернатор Игорь Руденя. "В настоящее время экономическая ситуация в регионе характеризуется как устойчивая. В прошлом году по цифре доходов мы вышли за 100 миллиардов рублей и сегодня работаем уже на другом уровне. Увеличились не только доходы, но и направления расходов. Выросло количество реализуемых проектов и их масштабы", – сказал Руденя. В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2024 году доходы областного бюджета запланированы в размере 111,2 миллиарда рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в объеме 82,6 миллиарда рублей. Свыше 108,4 миллиарда рублей выделят в следующем году на реализацию мероприятий в рамках государственных программ. Из них более 60% бюджетных средств – по направлению "Новое качество жизни", в которое включены 13 программ, нацеленных на развитие образования, здравоохранения, реализацию семейной, демографической и молодежной политики, а также проектов в ЖКХ и энергетике, культуре и спорте и так далее. При этом в полном объеме сохраняются меры социальной поддержки населения. Кроме того, 30% средств бюджета выделят на реализацию восьми госпрограмм направления "Инновационное развитие и модернизация экономики", включающих отрасли промышленности, дорожного, сельского, лесного хозяйств, развитие цифровых технологий, предпринимательской среды. В 2024 году на реализацию национальных проектов предусмотрено более 16,5 миллиарда рублей. Наибольшие объемы финансирования заложены на проекты "Безопасные качественные дороги", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Демография", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Образование". В 2024 году в полтора раза увеличатся расходы на укрепление материально-технической базы социальных учреждений. Это позволит усилить работу по обновлению школ и детских садов, больниц и поликлиник, учреждений культуры и спорта. В частности, будет продолжена модернизация школ. До 2026 года включительно проект охватывает 33 образовательные организации. Отдельное направление финансирования – укрепление кадрового потенциала в здравоохранении. Более 2,4 миллиарда рублей в 2024-2026 годах заложено на выплаты будущим медикам, специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность, предусмотрены также другие меры стимулирования, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231026/bezhetsk-1905468871.html

https://ria.ru/20231024/blagoustroystvo-1904997763.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, жкх, энергетика, нацпроекты