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Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков - РИА Новости, 31.10.2023
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15:29 31.10.2023 (обновлено: 15:41 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vena-1906453368.html
Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков
Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков - РИА Новости, 31.10.2023
Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков
Экоактивисты австрийского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера республики и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:29
2023-10-31T15:41
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вена
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Экоактивисты австрийского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера республики и других политиков, требуя от властей предпринять действия против "климатической катастрофы". "Сегодня, в Хэллоуин, люди из "Последнего поколения" вышли на кольцо в районе Фолькстеатра и "в темпе улитки" направились к парламенту. Переодевшись в таких политиков, как (канцлер Австрии Карл - ред.) Нехаммер, (государственный секретарь правительства Нехаммера Клаудиа - ред.) Плакольм, (министр иностранных дел Австрии Александер - ред.) Шалленберг и (вице-канцлер Австрии Вернер - ред.) Коглер, они привлекли внимание к инертности правительства в вопросах защиты климата", - говорится в релизе активистов. По их словам, представителей движения особенно пугает то, что австрийские политики "продолжают подпитывать климатическую катастрофу субсидиями на ископаемое топливо". По мнению активистов движения, вместо этого деньги должны направляться на финансирование климатически безопасных инноваций.
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в мире, австрия, вена
В мире, Австрия, Вена
Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков

В Вене экоактивисты переоделись в Нехаммера и политиков и перекрыли центр города

© Фото : Letzte Generation ÖsterreichЭкоактивисты движения "Последнее поколение" в центре Вены
Экоактивисты движения Последнее поколение в центре Вены - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Letzte Generation Österreich
Экоактивисты движения "Последнее поколение" в центре Вены
Читать ria.ru в
ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Экоактивисты австрийского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера республики и других политиков, требуя от властей предпринять действия против "климатической катастрофы".
"Сегодня, в Хэллоуин, люди из "Последнего поколения" вышли на кольцо в районе Фолькстеатра и "в темпе улитки" направились к парламенту. Переодевшись в таких политиков, как (канцлер Австрии Карл - ред.) Нехаммер, (государственный секретарь правительства Нехаммера Клаудиа - ред.) Плакольм, (министр иностранных дел Австрии Александер - ред.) Шалленберг и (вице-канцлер Австрии Вернер - ред.) Коглер, они привлекли внимание к инертности правительства в вопросах защиты климата", - говорится в релизе активистов.
© Фото : Letzte Generation ÖsterreichАкция экоактивистов в Вене
Акция экоактивистов в Вене - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Letzte Generation Österreich
Акция экоактивистов в Вене
По их словам, представителей движения особенно пугает то, что австрийские политики "продолжают подпитывать климатическую катастрофу субсидиями на ископаемое топливо".
По мнению активистов движения, вместо этого деньги должны направляться на финансирование климатически безопасных инноваций.
Задержание участницы протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil в Лондоне. 30 октября 2023
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