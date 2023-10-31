Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков
В Вене экоактивисты переоделись в Нехаммера и политиков и перекрыли центр города
© Фото : Letzte Generation ÖsterreichЭкоактивисты движения "Последнее поколение" в центре Вены
© Фото : Letzte Generation Österreich
Экоактивисты движения "Последнее поколение" в центре Вены
ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Экоактивисты австрийского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера республики и других политиков, требуя от властей предпринять действия против "климатической катастрофы".
"Сегодня, в Хэллоуин, люди из "Последнего поколения" вышли на кольцо в районе Фолькстеатра и "в темпе улитки" направились к парламенту. Переодевшись в таких политиков, как (канцлер Австрии Карл - ред.) Нехаммер, (государственный секретарь правительства Нехаммера Клаудиа - ред.) Плакольм, (министр иностранных дел Австрии Александер - ред.) Шалленберг и (вице-канцлер Австрии Вернер - ред.) Коглер, они привлекли внимание к инертности правительства в вопросах защиты климата", - говорится в релизе активистов.
© Фото : Letzte Generation ÖsterreichАкция экоактивистов в Вене
© Фото : Letzte Generation Österreich
Акция экоактивистов в Вене
По их словам, представителей движения особенно пугает то, что австрийские политики "продолжают подпитывать климатическую катастрофу субсидиями на ископаемое топливо".
По мнению активистов движения, вместо этого деньги должны направляться на финансирование климатически безопасных инноваций.