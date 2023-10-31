https://ria.ru/20231031/vena-1906453368.html

Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков

Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков - РИА Новости, 31.10.2023

Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков

Экоактивисты австрийского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера республики и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:29

2023-10-31T15:29

2023-10-31T15:41

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Экоактивисты австрийского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера республики и других политиков, требуя от властей предпринять действия против "климатической катастрофы". "Сегодня, в Хэллоуин, люди из "Последнего поколения" вышли на кольцо в районе Фолькстеатра и "в темпе улитки" направились к парламенту. Переодевшись в таких политиков, как (канцлер Австрии Карл - ред.) Нехаммер, (государственный секретарь правительства Нехаммера Клаудиа - ред.) Плакольм, (министр иностранных дел Австрии Александер - ред.) Шалленберг и (вице-канцлер Австрии Вернер - ред.) Коглер, они привлекли внимание к инертности правительства в вопросах защиты климата", - говорится в релизе активистов. По их словам, представителей движения особенно пугает то, что австрийские политики "продолжают подпитывать климатическую катастрофу субсидиями на ископаемое топливо". По мнению активистов движения, вместо этого деньги должны направляться на финансирование климатически безопасных инноваций.

https://ria.ru/20231030/protest-1906248907.html

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в мире, австрия, вена