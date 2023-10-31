https://ria.ru/20231031/uzbekistan-1906533581.html

"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана

"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана - РИА Новости, 31.10.2023

"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана

Университет "Иннополис" готов разрабатывать беспилотники для воздушной грузоперевозки и мониторинга территории и реализовывать совместные проекты в области... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:10

2023-10-31T20:10

2023-10-31T20:10

республика татарстан

технологии

узбекистан

россия

роман шайхутдинов

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_0:264:3076:1994_1920x0_80_0_0_e6c4e472f674ac3945b8b7ca3e46d786.jpg

КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Университет "Иннополис" готов разрабатывать беспилотники для воздушной грузоперевозки и мониторинга территории и реализовывать совместные проекты в области подготовки ИТ-кадров для Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Татарстана. Делегация Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики Романом Шайхутдиновым находилась с рабочей поездкой в Узбекистане для налаживания сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий. В частности, состоялась встреча с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзодом Шерматовым. "Стороны обсудили использование компетенций "Иннополиса" в части ИТ-образования и разработки ИТ-продуктов для экономики Узбекистана. К примеру, "Иннополис" готов разрабатывать беспилотники для воздушной грузоперевозки и мониторинга территории, организовать систему кибербезопасности и реализовывать совместные образовательные проекты в области подготовки ИТ-кадров", - говорится в сообщении по итогам поездки. Отмечается, что университет "Иннополис" готовит специалистов в области ИТ по программам ускоренной подготовки с 2016 года. Также на базе российского ИТ-университета функционирует опорный образовательный центр, который обучил цифровым технологиям уже более 30 тысяч преподавателей вузов и ссузов страны. Университет "Иннополис" специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Здесь обучаются около 1,1 тысячи студентов из 40 стран. Обучение ведется по таким программам, как "Информатика и вычислительная техника", "Анализ данных и искусственный интеллект", "Управление разработкой программного обеспечения", "Робототехника и компьютерное зрение", "Компьютерная безопасность и сети", "Анализ данных и искусственный интеллект" и другим. В университете открыто 17 научно-исследовательских лабораторий и девять центров разработки, вуз сотрудничает с 297 ведущими ИТ-компаниями России. В "Иннополисе" преподают 152 научно-педагогических сотрудника из 20 стран. 100% выпускников вуза трудоустраиваются в ведущие IT-компании или открывают свои стартапы.

https://ria.ru/20230901/innopolis-1893668604.html

https://ria.ru/20230526/innopolis-1874251485.html

https://ria.ru/20230901/innopolis-1893648311.html

узбекистан

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, узбекистан, россия, роман шайхутдинов, республика татарстан (татарстан)