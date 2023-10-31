Рейтинг@Mail.ru
"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
20:10 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/uzbekistan-1906533581.html
"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана
"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана - РИА Новости, 31.10.2023
"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана
Университет "Иннополис" готов разрабатывать беспилотники для воздушной грузоперевозки и мониторинга территории и реализовывать совместные проекты в области... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:10
2023-10-31T20:10
республика татарстан
технологии
узбекистан
россия
роман шайхутдинов
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_0:264:3076:1994_1920x0_80_0_0_e6c4e472f674ac3945b8b7ca3e46d786.jpg
КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Университет "Иннополис" готов разрабатывать беспилотники для воздушной грузоперевозки и мониторинга территории и реализовывать совместные проекты в области подготовки ИТ-кадров для Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Татарстана. Делегация Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики Романом Шайхутдиновым находилась с рабочей поездкой в Узбекистане для налаживания сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий. В частности, состоялась встреча с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзодом Шерматовым. "Стороны обсудили использование компетенций "Иннополиса" в части ИТ-образования и разработки ИТ-продуктов для экономики Узбекистана. К примеру, "Иннополис" готов разрабатывать беспилотники для воздушной грузоперевозки и мониторинга территории, организовать систему кибербезопасности и реализовывать совместные образовательные проекты в области подготовки ИТ-кадров", - говорится в сообщении по итогам поездки. Отмечается, что университет "Иннополис" готовит специалистов в области ИТ по программам ускоренной подготовки с 2016 года. Также на базе российского ИТ-университета функционирует опорный образовательный центр, который обучил цифровым технологиям уже более 30 тысяч преподавателей вузов и ссузов страны. Университет "Иннополис" специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Здесь обучаются около 1,1 тысячи студентов из 40 стран. Обучение ведется по таким программам, как "Информатика и вычислительная техника", "Анализ данных и искусственный интеллект", "Управление разработкой программного обеспечения", "Робототехника и компьютерное зрение", "Компьютерная безопасность и сети", "Анализ данных и искусственный интеллект" и другим. В университете открыто 17 научно-исследовательских лабораторий и девять центров разработки, вуз сотрудничает с 297 ведущими ИТ-компаниями России. В "Иннополисе" преподают 152 научно-педагогических сотрудника из 20 стран. 100% выпускников вуза трудоустраиваются в ведущие IT-компании или открывают свои стартапы.
https://ria.ru/20230901/innopolis-1893668604.html
https://ria.ru/20230526/innopolis-1874251485.html
https://ria.ru/20230901/innopolis-1893648311.html
узбекистан
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_d391d02ac7ffa0c196f6ad447315265c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, узбекистан, россия, роман шайхутдинов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Технологии, Узбекистан, Россия, Роман Шайхутдинов, Республика Татарстан (Татарстан)
"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана

"Иннополис" готов создать беспилотники и готовить ИТ-кадры для Узбекистана

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Университет "Иннополис" готов разрабатывать беспилотники для воздушной грузоперевозки и мониторинга территории и реализовывать совместные проекты в области подготовки ИТ-кадров для Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
Делегация Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики Романом Шайхутдиновым находилась с рабочей поездкой в Узбекистане для налаживания сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий. В частности, состоялась встреча с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзодом Шерматовым.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Чернышенко: в Иннополисе есть условия для создания техносуверенитета РФ
1 сентября, 14:33
"Стороны обсудили использование компетенций "Иннополиса" в части ИТ-образования и разработки ИТ-продуктов для экономики Узбекистана. К примеру, "Иннополис" готов разрабатывать беспилотники для воздушной грузоперевозки и мониторинга территории, организовать систему кибербезопасности и реализовывать совместные образовательные проекты в области подготовки ИТ-кадров", - говорится в сообщении по итогам поездки.
Отмечается, что университет "Иннополис" готовит специалистов в области ИТ по программам ускоренной подготовки с 2016 года.
Город Иннополис в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане реализуют новые проекты
26 мая, 08:56
Также на базе российского ИТ-университета функционирует опорный образовательный центр, который обучил цифровым технологиям уже более 30 тысяч преподавателей вузов и ссузов страны.
Университет "Иннополис" специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Здесь обучаются около 1,1 тысячи студентов из 40 стран. Обучение ведется по таким программам, как "Информатика и вычислительная техника", "Анализ данных и искусственный интеллект", "Управление разработкой программного обеспечения", "Робототехника и компьютерное зрение", "Компьютерная безопасность и сети", "Анализ данных и искусственный интеллект" и другим. В университете открыто 17 научно-исследовательских лабораторий и девять центров разработки, вуз сотрудничает с 297 ведущими ИТ-компаниями России. В "Иннополисе" преподают 152 научно-педагогических сотрудника из 20 стран. 100% выпускников вуза трудоустраиваются в ведущие IT-компании или открывают свои стартапы.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на ПМЭФ-2023
Чернышенко и Минниханов открыли новые общежития в Иннополисе
1 сентября, 13:59
 
Республика ТатарстанТехнологииУзбекистанРоссияРоман ШайхутдиновРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала