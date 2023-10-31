https://ria.ru/20231031/ukraine-1906559984.html

Счетная палата Украины подтвердила, что Минобороны украло миллионы долларов

Счетная палата Украины подтвердила, что Минобороны украло миллионы долларов - РИА Новости, 31.10.2023

Счетная палата Украины подтвердила, что Минобороны украло миллионы долларов

Счетная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих, сообщает во... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:23

2023-10-31T23:23

2023-10-31T23:23

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Счетная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих, сообщает во вторник украинский телеканал ТСН. "Счетная палата подтвердила, что в Минобороны разворовывали миллиарды (гривен - ред.) на еде для солдат. В отчете говорится, что, объявив о закупках услуг питания на 2023 год, минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты и самостоятельно не определило стоимость услуг питания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Как уточняет телеканал, оплата поставленных продуктов питания для ВСУ согласно отчету произошла на основании заключенных дополнительных соглашений, где цены были уменьшены после публикации расследования. Затем в феврале Верховная рада приняла закон об обнародовании оборонных закупок минобороны в украинской электронной системе публичных закупок Prozorro. И уже на этих торгах цены на продукты были занижены еще раз, на 8,19 миллиарда гривен (225 миллионов долларов). Кроме того, Счетная палата подтвердила, что стоимость продуктов питания для ВСУ от минобороны была значительно выше цен от Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии. При этом аудиторы указали, что из 409 наименований продуктов каталога почти 75% "не имеют практического применения для приготовления пищи, но влияют на окончательную стоимость комплекта". В начале 2023 года вокруг минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок. Кроме того, Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам. В августе вокруг закупок МО возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230826/postavki-1892463705.html

https://ria.ru/20231031/vsu-1906503222.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1900004743.html

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в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, служба безопасности украины