https://ria.ru/20231031/ukraina-1906447725.html

На Украине стали меньше доверять Зеленскому, показал опрос

На Украине стали меньше доверять Зеленскому, показал опрос - РИА Новости, 31.10.2023

На Украине стали меньше доверять Зеленскому, показал опрос

Граждане Украины стали меньше доверять единому новостному телемарафону "Единые новости" и Владимиру Зеленскому, следует из результатов социологического... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:09

2023-10-31T15:09

2023-10-31T15:09

в мире

украина

владимир зеленский

кмис

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Граждане Украины стали меньше доверять единому новостному телемарафону "Единые новости" и Владимиру Зеленскому, следует из результатов социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Согласно данным, опубликованным на сайте института, не доверяют телемарафону 39% опрошенных, что более чем в три раза выше показателя мая 2022 года, когда доля выразивших недоверие составила лишь 12%. Доля доверяющих "Единым новостям" упала с 69% до 48%. Ощутимо пошатнулось доверие украинских граждан к Зеленскому: вместо 7%, как в мае 2022 года, в октябре 2023 Зеленскому не доверяют уже 22% опрошенных. Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел в период с 30 сентября по 13 октября этого года методом телефонных интервью, был опрошен 1201 респондент во всех регионах страны. Формальная погрешность не превышает 2,4%.

https://ria.ru/20231031/ekspert-1906390699.html

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в мире, украина, владимир зеленский, кмис