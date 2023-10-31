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В ВСУ забили тревогу из-за неожиданных действий России - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 31.10.2023 (обновлено: 15:36 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906423399.html
В ВСУ забили тревогу из-за неожиданных действий России
В ВСУ забили тревогу из-за неожиданных действий России - РИА Новости, 31.10.2023
В ВСУ забили тревогу из-за неожиданных действий России
Российские войска остановили контрнаступление ВСУ и начали переходить в атаку, цитирует украинского военного с позывным Дед польский портал о2.pl."Украинская... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:09
2023-10-31T15:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска остановили контрнаступление ВСУ и начали переходить в атаку, цитирует украинского военного с позывным Дед польский портал о2.pl."Украинская армия оказалась в тупике: русские остановили ее наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях, стремясь преодолеть линию обороны украинцев и достичь успеха на поле боя. Это произошло в результате неудачных решений украинских командиров и неправильного выбора тактики, которая не соответствует реалиям фронта", — сказал военнослужащий. По его мнению, в последние месяцы все очевиднее становится неэффективность атак украинских войск. "Русские обороняются стойко, и украинцы ничего не могут с этим поделать. Российская армия, хотя и допускает ошибки, на них успешно учится и старается действовать эффективнее. Украинцы тоже совершают ошибки, возможно, сказывается усталость от конфликта и его реалий. Командование — не единственная беда ВСУ. Ей (армии Украины. — Прим. ред.) не хватает техники", — добавил Дед.Он считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991-го. "С теми силами, которые у нас есть, мы не можем вернуться к границам 1991 года. Люди должны это понимать", — заключил боец. ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906389093.html
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906374120.html
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ забили тревогу из-за неожиданных действий России

Солдат ВСУ: ВС РФ остановили наступление Украины и начали переходить в атаку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска остановили контрнаступление ВСУ и начали переходить в атаку, цитирует украинского военного с позывным Дед польский портал о2.pl.

"Украинская армия оказалась в тупике: русские остановили ее наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях, стремясь преодолеть линию обороны украинцев и достичь успеха на поле боя. Это произошло в результате неудачных решений украинских командиров и неправильного выбора тактики, которая не соответствует реалиям фронта", — сказал военнослужащий.
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По его мнению, в последние месяцы все очевиднее становится неэффективность атак украинских войск.

"Русские обороняются стойко, и украинцы ничего не могут с этим поделать. Российская армия, хотя и допускает ошибки, на них успешно учится и старается действовать эффективнее. Украинцы тоже совершают ошибки, возможно, сказывается усталость от конфликта и его реалий. Командование — не единственная беда ВСУ. Ей (армии Украины. — Прим. ред.) не хватает техники", — добавил Дед.

Он считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991-го.
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"С теми силами, которые у нас есть, мы не можем вернуться к границам 1991 года. Люди должны это понимать", — заключил боец.

ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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