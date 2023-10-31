В ВСУ забили тревогу из-за неожиданных действий России
Солдат ВСУ: ВС РФ остановили наступление Украины и начали переходить в атаку
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска остановили контрнаступление ВСУ и начали переходить в атаку, цитирует украинского военного с позывным Дед польский портал о2.pl.
"Украинская армия оказалась в тупике: русские остановили ее наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях, стремясь преодолеть линию обороны украинцев и достичь успеха на поле боя. Это произошло в результате неудачных решений украинских командиров и неправильного выбора тактики, которая не соответствует реалиям фронта", — сказал военнослужащий.
"Украинская армия оказалась в тупике: русские остановили ее наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях, стремясь преодолеть линию обороны украинцев и достичь успеха на поле боя. Это произошло в результате неудачных решений украинских командиров и неправильного выбора тактики, которая не соответствует реалиям фронта", — сказал военнослужащий.
По его мнению, в последние месяцы все очевиднее становится неэффективность атак украинских войск.
"Русские обороняются стойко, и украинцы ничего не могут с этим поделать. Российская армия, хотя и допускает ошибки, на них успешно учится и старается действовать эффективнее. Украинцы тоже совершают ошибки, возможно, сказывается усталость от конфликта и его реалий. Командование — не единственная беда ВСУ. Ей (армии Украины. — Прим. ред.) не хватает техники", — добавил Дед.
Он считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991-го.
"Русские обороняются стойко, и украинцы ничего не могут с этим поделать. Российская армия, хотя и допускает ошибки, на них успешно учится и старается действовать эффективнее. Украинцы тоже совершают ошибки, возможно, сказывается усталость от конфликта и его реалий. Командование — не единственная беда ВСУ. Ей (армии Украины. — Прим. ред.) не хватает техники", — добавил Дед.
Он считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991-го.
"С теми силами, которые у нас есть, мы не можем вернуться к границам 1991 года. Люди должны это понимать", — заключил боец.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
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