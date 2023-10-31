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В Литве рассказали, куда пошли средства, выделенные США для Украины - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906374388.html
В Литве рассказали, куда пошли средства, выделенные США для Украины
В Литве рассказали, куда пошли средства, выделенные США для Украины - РИА Новости, 31.10.2023
В Литве рассказали, куда пошли средства, выделенные США для Украины
Большая часть американских средств, выделенных на Украину, были потрачены в США, пишет издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:34
2023-10-31T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
литва
габриэлюс ландсбергис
джо байден
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Большая часть американских средств, выделенных на Украину, были потрачены в США, пишет издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Ранее президент США Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям. "Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США", - приводит издание слова Ландсбергиса. Он отметил, что ряд европейских политиков планируют отправиться в США, чтобы убедить американцев поддерживать Украину на фоне призывов в Республиканской партии сократить финансирование Киева и поставки ему военной помощи. Министр не указал страны, которые могут отправить чиновников в эту поездку.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, украина, сша, литва, габриэлюс ландсбергис, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Литва, Габриэлюс Ландсбергис, Джо Байден
В Литве рассказали, куда пошли средства, выделенные США для Украины

МИД Литвы: большая часть выделенных Вашингтоном Киеву средств потрачена в США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Большая часть американских средств, выделенных на Украину, были потрачены в США, пишет издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
Ранее президент США Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям.
«
"Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США", - приводит издание слова Ландсбергиса.
Он отметил, что ряд европейских политиков планируют отправиться в США, чтобы убедить американцев поддерживать Украину на фоне призывов в Республиканской партии сократить финансирование Киева и поставки ему военной помощи. Министр не указал страны, которые могут отправить чиновников в эту поездку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛитваГабриэлюс ЛандсбергисДжо Байден
 
 
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