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Готовят почву. Американский разведчик раскрыл секретное указание по Украине - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ukazanie-1906315302.html
Готовят почву. Американский разведчик раскрыл секретное указание по Украине
Готовят почву. Американский разведчик раскрыл секретное указание по Украине - РИА Новости, 31.10.2023
Готовят почву. Американский разведчик раскрыл секретное указание по Украине
Западной прессе дали задание подготовить общественность к поражению Украины, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T01:05
2023-10-31T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Западной прессе дали задание подготовить общественность к поражению Украины, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Основные СМИ получили указание начать подготовку различных аудиторий к неизбежности поражения (Украины. — Прим. ред.). Они стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада. Они намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой", — сказал эксперт.По его мнению, правда заключается в том, что Украина изначально не могла победить. Теперь, когда поражение Киева стало очевидным, на СМИ возложили задачу "защитить своего политического хозяина", добавил Риттер.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал президент Владимир Путин, никаких результатов это не принесло. Россия, напротив, спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул он, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
Готовят почву. Американский разведчик раскрыл секретное указание по Украине

Риттер: западным СМИ дали задание подготовить общественность к поражению Украины

© AP Photo / Alex BrandonРабота журналистов
Работа журналистов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Работа журналистов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Западной прессе дали задание подготовить общественность к поражению Украины, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«
"Основные СМИ получили указание начать подготовку различных аудиторий к неизбежности поражения (Украины. — Прим. ред.). Они стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада. Они намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой", — сказал эксперт.
По его мнению, правда заключается в том, что Украина изначально не могла победить. Теперь, когда поражение Киева стало очевидным, на СМИ возложили задачу "защитить своего политического хозяина", добавил Риттер.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал президент Владимир Путин, никаких результатов это не принесло. Россия, напротив, спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул он, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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