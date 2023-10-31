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Житель Башкирии забил бабушку до смерти и спрятал тело в морозильник - РИА Новости, 31.10.2023
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16:58 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ubiystvo-1906475224.html
Житель Башкирии забил бабушку до смерти и спрятал тело в морозильник
Житель Башкирии забил бабушку до смерти и спрятал тело в морозильник - РИА Новости, 31.10.2023
Житель Башкирии забил бабушку до смерти и спрятал тело в морозильник
Житель Зианчуринского района Башкирии до смерти избил свою бабушку и спрятал ее тело в морозильной камере, обвиняемый арестован, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:58
2023-10-31T16:58
происшествия
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Житель Зианчуринского района Башкирии до смерти избил свою бабушку и спрятал ее тело в морозильной камере, обвиняемый арестован, сообщили в СУСК РФ по региону. В ведомстве рассказали, что заявление в полицию о пропавшей 85-летней жительнице села Идяш от ее дочери поступило еще в конце июля. Женщина тогда сообщила правоохранителям, что ее 30-летний сын и мать жили вместе, а когда она приехала навестить их, дома никого не обнаружила, а из хозяйства пропали две коровы. "Когда мать позвонила сыну спросить о бабушке, он пояснил, что отвез ее в село Исянгулово для организации надлежащего ухода, но куда именно - не сказал, после чего перестал выходить на связь", - говорится в релизе. Правоохранители нашли внука пропавшей пенсионерки в Уфе, где он подрабатывал разнорабочим. В ходе допроса он сперва говорил, что его бабушка скончалась, а он, опасаясь уголовной ответственности, спрятал ее тело в морозильный ларь на территории домовладения, продал коров и уехал в город. "В ходе осмотра домовладения тело пенсионерки было обнаружено. При проведении судебно-медицинской экспертизы у женщины установлены телесные повреждения", - добавили в СУСК РФ. "Обвиняемый… сознался в содеянном. Он пояснил, что в июле в один из дней вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и между ним и бабушкой произошел конфликт, во время которого он нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Наутро мужчина обнаружил, что пожилая женщина не подает признаков жизни, и решил спрятать тело", - говорится в сообщении. Фигурант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Он арестован. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщают, что обвиняемый нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и недавно освободился из мест заключения, где отбывал наказание за управление автомобиля в состоянии опьянения. По данным полиции, мужчина после совершения преступления скрывался на территории садового товарищества в пригороде Уфы.
https://ria.ru/20231019/motiv-1903899025.html
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происшествия, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Башкирии забил бабушку до смерти и спрятал тело в морозильник

В Башкирии арестовали мужчину, убившего бабушку и спрятавшего тело в морозильник

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Житель Зианчуринского района Башкирии до смерти избил свою бабушку и спрятал ее тело в морозильной камере, обвиняемый арестован, сообщили в СУСК РФ по региону.
В ведомстве рассказали, что заявление в полицию о пропавшей 85-летней жительнице села Идяш от ее дочери поступило еще в конце июля. Женщина тогда сообщила правоохранителям, что ее 30-летний сын и мать жили вместе, а когда она приехала навестить их, дома никого не обнаружила, а из хозяйства пропали две коровы. "Когда мать позвонила сыну спросить о бабушке, он пояснил, что отвез ее в село Исянгулово для организации надлежащего ухода, но куда именно - не сказал, после чего перестал выходить на связь", - говорится в релизе.
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Правоохранители нашли внука пропавшей пенсионерки в Уфе, где он подрабатывал разнорабочим. В ходе допроса он сперва говорил, что его бабушка скончалась, а он, опасаясь уголовной ответственности, спрятал ее тело в морозильный ларь на территории домовладения, продал коров и уехал в город. "В ходе осмотра домовладения тело пенсионерки было обнаружено. При проведении судебно-медицинской экспертизы у женщины установлены телесные повреждения", - добавили в СУСК РФ.
"Обвиняемый… сознался в содеянном. Он пояснил, что в июле в один из дней вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и между ним и бабушкой произошел конфликт, во время которого он нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Наутро мужчина обнаружил, что пожилая женщина не подает признаков жизни, и решил спрятать тело", - говорится в сообщении. Фигурант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Он арестован.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщают, что обвиняемый нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и недавно освободился из мест заключения, где отбывал наказание за управление автомобиля в состоянии опьянения. По данным полиции, мужчина после совершения преступления скрывался на территории садового товарищества в пригороде Уфы.
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