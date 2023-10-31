https://ria.ru/20231031/tyumen-1906362032.html

Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом

Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом - РИА Новости, 31.10.2023

Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом

Уборочная в Тюменской области завершена, урожай в 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур губернатор Александр Моор в Telegram-канале назвал... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:52

2023-10-31T10:52

2023-10-31T10:52

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 31 окт - РИА Новости. Уборочная в Тюменской области завершена, урожай в 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур губернатор Александр Моор в Telegram-канале назвал достойным результатом и весомым вкладом в продовольственную безопасность региона и страны. "Наши аграрии собрали 1 миллион 685 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара. На сегодня это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе. Достойный результат и весомый вклад в продовольственную безопасность нашего региона и всей страны", - написал Александр Моор. По данным областного департамента АПК, регион также является лидером Уральского федерального округа по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. В этом году тюменские земледельцы собрали почти 210 тысяч тонн картофеля при урожайности в 267 центнеров с гектара и около 45 тысяч тонн овощей при урожайности в 454 центнера с гектара.

https://ria.ru/20230925/moor-1898429672.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, александр моор