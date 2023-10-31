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Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом - РИА Новости, 31.10.2023
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Тюменская область
 
10:52 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/tyumen-1906362032.html
Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом
Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом - РИА Новости, 31.10.2023
Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом
Уборочная в Тюменской области завершена, урожай в 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур губернатор Александр Моор в Telegram-канале назвал... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:52
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 31 окт - РИА Новости. Уборочная в Тюменской области завершена, урожай в 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур губернатор Александр Моор в Telegram-канале назвал достойным результатом и весомым вкладом в продовольственную безопасность региона и страны. "Наши аграрии собрали 1 миллион 685 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара. На сегодня это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе. Достойный результат и весомый вклад в продовольственную безопасность нашего региона и всей страны", - написал Александр Моор. По данным областного департамента АПК, регион также является лидером Уральского федерального округа по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. В этом году тюменские земледельцы собрали почти 210 тысяч тонн картофеля при урожайности в 267 центнеров с гектара и около 45 тысяч тонн овощей при урожайности в 454 центнера с гектара.
https://ria.ru/20230925/moor-1898429672.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор

Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ТЮМЕНЬ, 31 окт - РИА Новости. Уборочная в Тюменской области завершена, урожай в 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур губернатор Александр Моор в Telegram-канале назвал достойным результатом и весомым вкладом в продовольственную безопасность региона и страны.
"Наши аграрии собрали 1 миллион 685 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара. На сегодня это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе. Достойный результат и весомый вклад в продовольственную безопасность нашего региона и всей страны", - написал Александр Моор.
По данным областного департамента АПК, регион также является лидером Уральского федерального округа по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. В этом году тюменские земледельцы собрали почти 210 тысяч тонн картофеля при урожайности в 267 центнеров с гектара и около 45 тысяч тонн овощей при урожайности в 454 центнера с гектара.
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