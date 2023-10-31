https://ria.ru/20231031/turtsiya-1906480257.html

Отельеры Турции рассказали, насколько повысят цены в 2024 году

Отельеры Турции рассказали, насколько повысят цены в 2024 году - РИА Новости, 31.10.2023

Отельеры Турции рассказали, насколько повысят цены в 2024 году

Российские туристы в 2024 году смогут отдыхать в турецких отелях по ценам 2023 года, сообщает РСТ. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:17

2023-10-31T18:17

2023-10-31T18:17

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские туристы в 2024 году смогут отдыхать в турецких отелях по ценам 2023 года, сообщает РСТ.Общая стоимость турпакетов может вырасти только в случае новых скачков курса рубля или подорожания авиатоплива, рассказал гендиректор Coral Travel Эрджюмент Юналан.Кроме того, эксперт отметил, что ранее бронирование туров на летний сезон со скидками до 60 процентов будет запущено до конца ноября.В этом году турецкие отельеры были вынуждены поднять цены из-за связанного с высокой инфляцией роста расходов. Параллельно подорожали авиабилеты из-за удлинения времени перелета из России."В итоге цены оказались слишком высокими, спрос резко упал, и загрузка турецких гостиниц в начале сезона не превышала 70 процентов, — рассказал Эрджюмент Юналан. — Для привлечения туристов отельеры начали снижать цены, в отдельных случаях они опустились ниже уровня 2022 года. Но тут произошел скачок валютных курсов, в рублевом выражении отдых остался дорогим".Многие отели стали предлагать скидки, акции, постепенно спрос нормализовался и остается высоким до сих пор. "По итогам сезона мы отправили в Турцию на 15 процентов больше туристов, чем год назад, и ожидаем, что общий турпоток в 2023 году приблизится к отметке шесть миллионов путешественников", — сказал глава туроператоры, подчеркнув, что "россияне остаются для Турции зарубежным рынком номер один".Операционный директор группы отелей Coral Group Hotels Хакан Йылмаз подтвердил, что цены на размещение в отелях сети в следующем году не вырастут."В 2023 году рост составил в среднем 15 процентов, но загрузку по сезону удалось удержать на высоком уровне в том числе за счет диверсификации рынков. В частности, снизилась доля россиян, но заметно выросло число туристов из Германии, Великобритании, Польши, Северной Европы", — говорит Хакан Йылмаз.Октябрь – традиционно востребованный месяц, однако в этом году загрузка выше обычного как минимум на два процента, отмечает эксперт. Это связано с небывало теплой погодой и активным спросом на европейских рынках, прежде всего, немецком.По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по август страну посетили 4,4 миллиона россиян. Это на 45 процентов больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, россия, германия, coral travel, отели, гостиницы