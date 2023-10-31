https://ria.ru/20231031/tsarskoe_selo-1906465448.html

Музей "Царское Село" в высокий сезон посетили почти три миллиона человек

Музей "Царское Село" в высокий сезон посетили почти три миллиона человек - РИА Новости, 31.10.2023

Музей "Царское Село" в высокий сезон посетили почти три миллиона человек

Государственный музей-заповедник "Царское Село" завершил высокий сезон — с середины апреля по конец октября в нем побывали свыше 2,7 миллиона посетителей,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:31

2023-10-31T16:31

2023-10-31T16:33

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царское село (музей-заповедник)

царское село

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское Село" завершил высокий сезон — с середины апреля по конец октября в нем побывали свыше 2,7 миллиона посетителей, сообщили в пресс-службе организации. В 2023 году желающих посетить "Царское село" было в 9,5 раз больше, чем в прошлом. Зрителями стали граждане Китая, Ирана, Индии, стран Европы и Южной Америки, но основными участниками экскурсий по-прежнему остаются жители России. В этом году их было на 310 тысяч больше, чем в высокий сезон прошлого. В пресс-службе отмечают, что увеличить поток туристов помогла грамотная льготная политика. Нынешней весной музей впервые разрешил пенсионерам раз в неделю по вторникам бесплатно посещать Екатерининский парк. Этим правом с апреля по октябрь воспользовались более 23 тысяч человек.Также впервые в этом году музей внедрил комплексные билеты, по которым можно было зайти на территорию сразу нескольких объектов, в том числе Александровского дворца, Ратной палаты и павильона "Арсенал".

https://ria.ru/20221004/zolotayaosen-1821097381.html

царское село

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Алёна Пава

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