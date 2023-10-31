https://ria.ru/20231031/tsarskoe_selo-1906465448.html
Музей "Царское Село" в высокий сезон посетили почти три миллиона человек
Музей "Царское Село" в высокий сезон посетили почти три миллиона человек - РИА Новости, 31.10.2023
Музей "Царское Село" в высокий сезон посетили почти три миллиона человек
Государственный музей-заповедник "Царское Село" завершил высокий сезон — с середины апреля по конец октября в нем побывали свыше 2,7 миллиона посетителей,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:31
2023-10-31T16:31
2023-10-31T16:33
культура
культура
царское село (музей-заповедник)
царское село
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское Село" завершил высокий сезон — с середины апреля по конец октября в нем побывали свыше 2,7 миллиона посетителей, сообщили в пресс-службе организации. В 2023 году желающих посетить "Царское село" было в 9,5 раз больше, чем в прошлом. Зрителями стали граждане Китая, Ирана, Индии, стран Европы и Южной Америки, но основными участниками экскурсий по-прежнему остаются жители России. В этом году их было на 310 тысяч больше, чем в высокий сезон прошлого. В пресс-службе отмечают, что увеличить поток туристов помогла грамотная льготная политика. Нынешней весной музей впервые разрешил пенсионерам раз в неделю по вторникам бесплатно посещать Екатерининский парк. Этим правом с апреля по октябрь воспользовались более 23 тысяч человек.Также впервые в этом году музей внедрил комплексные билеты, по которым можно было зайти на территорию сразу нескольких объектов, в том числе Александровского дворца, Ратной палаты и павильона "Арсенал".
https://ria.ru/20221004/zolotayaosen-1821097381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, царское село (музей-заповедник), царское село, новости культуры, новости - туризм
Культура, Культура, Царское Село (музей-заповедник), Царское Село, Новости культуры, Новости - Туризм
Музей "Царское Село" в высокий сезон посетили почти три миллиона человек
Музей-заповедник "Царское Село" в высокий сезон посетили 2,7 миллиона человек
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское Село" завершил высокий сезон — с середины апреля по конец октября в нем побывали свыше 2,7 миллиона посетителей, сообщили в пресс-службе организации.
В 2023 году желающих посетить "Царское село" было в 9,5 раз больше, чем в прошлом.
Зрителями стали граждане Китая
, Ирана
, Индии
, стран Европы
и Южной Америки
, но основными участниками экскурсий по-прежнему остаются жители России
. В этом году их было на 310 тысяч больше, чем в высокий сезон прошлого.
В пресс-службе отмечают, что увеличить поток туристов помогла грамотная льготная политика.
Нынешней весной музей впервые разрешил пенсионерам раз в неделю по вторникам бесплатно посещать Екатерининский парк. Этим правом с апреля по октябрь воспользовались более 23 тысяч человек.
Также впервые в этом году музей внедрил комплексные билеты, по которым можно было зайти на территорию сразу нескольких объектов, в том числе Александровского дворца, Ратной палаты и павильона "Арсенал".
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