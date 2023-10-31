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ЦАХАЛ заявил о задержании более 700 связанных с ХАМАС палестинцев

ЦАХАЛ заявил о задержании более 700 связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 31.10.2023

ЦАХАЛ заявил о задержании более 700 связанных с ХАМАС палестинцев

Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу около 1100 разыскиваемых палестинцев, включая порядка 710 связанных с ХАМАС, сообщила во вторник... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:59

2023-10-31T12:59

2023-10-31T12:59

в мире

израиль

ссср

палестина

армия обороны израиля (цахал)

хамас

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу около 1100 разыскиваемых палестинцев, включая порядка 710 связанных с ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "На сегодняшний день с начала войны дивизии на Западном берегу арестовали порядка 1100 разыскиваемых лиц, около 710 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, только за минувшую ночь были задержаны 38 разыскиваемых палестинцев, из которых восемь имеют связи с ХАМАС. В пресс-службе добавили, что израильские силы действовали в разных районах Западного берега. Контртеррористические рейды сопровождались вооруженными столкновениями с палестинцами. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ссср, палестина, армия обороны израиля (цахал), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году