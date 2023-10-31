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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2023
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:06
2023-10-31T23:06
2023-10-31T23:06
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги (в 22.48 мск) прозвучал в Киеве и Киевской области, затем в остальных регионах. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Сумской и Кировоградской областях, она там продолжается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу