https://ria.ru/20231031/trevoga-1906525943.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 31.10.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в очередной раз в центральной части Израиля, в Тель-Авиве сигнал тревоги звучал уже второй раз за день, передает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:29
2023-10-31T19:29
2023-10-31T19:46
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901229293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1907855e84268daa08dc691265342482.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в очередной раз в центральной части Израиля, в Тель-Авиве сигнал тревоги звучал уже второй раз за день, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая южные пригороды.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901229293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f4c02e26d62193f649d9e209dc41434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В израильском Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в очередной раз в центральной части Израиля, в Тель-Авиве сигнал тревоги звучал уже второй раз за день, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая южные пригороды.
На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
Израиль заставят платить и каяться