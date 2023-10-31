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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 31.10.2023
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19:29 31.10.2023 (обновлено: 19:46 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/trevoga-1906525943.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 31.10.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в очередной раз в центральной части Израиля, в Тель-Авиве сигнал тревоги звучал уже второй раз за день, передает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:29
2023-10-31T19:46
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в очередной раз в центральной части Израиля, в Тель-Авиве сигнал тревоги звучал уже второй раз за день, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая южные пригороды.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

В израильском Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

© AP Photo / Moti MilrodПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Moti Milrod
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в очередной раз в центральной части Израиля, в Тель-Авиве сигнал тревоги звучал уже второй раз за день, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая южные пригороды.
На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
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