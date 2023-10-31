https://ria.ru/20231031/trevoga-1906324656.html

В трех областях Украины объявили о воздушной тревоге

В трех областях Украины объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 31.10.2023

В трех областях Украины объявили о воздушной тревоге

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Винницкой и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T04:12

2023-10-31T04:12

2023-10-31T04:12

специальная военная операция на украине

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черкасская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Винницкой и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога прозвучала в 2.19 (3.19 мск) в Черкасской области, через минуту - в Винницкой, еще примерно через полчаса - в Харьковской. Согласно карте, тревога также звучит в контролируемых Киевом частях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906323760.html

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в мире, украина, харьковская область, черкасская область, вооруженные силы рф