https://ria.ru/20231031/transport-1906403882.html

В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре

В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре - РИА Новости, 31.10.2023

В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре

Движение машин будет временно закрыто на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области с 1 по 6... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:18

2023-10-31T13:18

2023-10-31T13:20

общество

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение машин будет временно закрыто на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области с 1 по 6 ноября каждую ночь с 23:00 до 7:30, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале. "В связи проведением строительных работ с 1 по 6 ноября каждую ночь с 23:00 до 7:30 будет временно закрыто движение на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект (в сторону области)", - проинформировали в Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20231031/moskva-1906368347.html

москва

кутузовский проспект

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общество, москва, кутузовский проспект