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В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре - РИА Новости, 31.10.2023
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13:18 31.10.2023 (обновлено: 13:20 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/transport-1906403882.html
В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре
В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре - РИА Новости, 31.10.2023
В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре
Движение машин будет временно закрыто на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области с 1 по 6... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:18
2023-10-31T13:20
общество
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение машин будет временно закрыто на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области с 1 по 6 ноября каждую ночь с 23:00 до 7:30, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале. "В связи проведением строительных работ с 1 по 6 ноября каждую ночь с 23:00 до 7:30 будет временно закрыто движение на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект (в сторону области)", - проинформировали в Госавтоинспекции.
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москва
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общество, москва, кутузовский проспект
Общество, Москва, Кутузовский проспект
В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре

В Москве 1-6 ноября ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПарк Победы на Поклонной горе в Москве
Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение машин будет временно закрыто на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области с 1 по 6 ноября каждую ночь с 23:00 до 7:30, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале.
"В связи проведением строительных работ с 1 по 6 ноября каждую ночь с 23:00 до 7:30 будет временно закрыто движение на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект (в сторону области)", - проинформировали в Госавтоинспекции.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Вчера, 11:14
 
ОбществоМоскваКутузовский проспект
 
 
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