https://ria.ru/20231031/transport-1906403882.html
В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре
В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре - РИА Новости, 31.10.2023
В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре
Движение машин будет временно закрыто на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области с 1 по 6... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:18
2023-10-31T13:18
2023-10-31T13:20
общество
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение машин будет временно закрыто на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области с 1 по 6 ноября каждую ночь с 23:00 до 7:30, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале. "В связи проведением строительных работ с 1 по 6 ноября каждую ночь с 23:00 до 7:30 будет временно закрыто движение на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект (в сторону области)", - проинформировали в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20231031/moskva-1906368347.html
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общество, москва, кутузовский проспект
Общество, Москва, Кутузовский проспект
В Москве ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект в ноябре
В Москве 1-6 ноября ограничат движение со съезда ТТК на Кутузовский проспект