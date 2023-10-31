https://ria.ru/20231031/tovary-1906512838.html

СМИ: ЕС хочет убедить фирмы добавлять в контракты пункт по поставкам России

СМИ: ЕС хочет убедить фирмы добавлять в контракты пункт по поставкам России - РИА Новости, 31.10.2023

СМИ: ЕС хочет убедить фирмы добавлять в контракты пункт по поставкам России

ЕС рассматривает возможность убедить фирмы добавить в контракты с партнерами в третьих странах положения о запрете экспорта ряда товаров в РФ, передает... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:03

2023-10-31T19:03

2023-10-31T19:04

евросоюз

экономика

россия

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность убедить фирмы добавить в контракты с партнерами в третьих странах положения о запрете экспорта ряда товаров в РФ, передает агентство Блумберг. "ЕС также рассматривает возможность убедить компании добавить в их контракты с фирмами в третьих странах положения для того, чтобы запретить экспорт некоторых так называемых товаров для ведения войны в Россию", - говорится в сообщении агентства. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, экономика, россия, санкции в отношении россии, в мире