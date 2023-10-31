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СМИ: ЕС хочет убедить фирмы добавлять в контракты пункт по поставкам России
СМИ: ЕС хочет убедить фирмы добавлять в контракты пункт по поставкам России - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ: ЕС хочет убедить фирмы добавлять в контракты пункт по поставкам России
ЕС рассматривает возможность убедить фирмы добавить в контракты с партнерами в третьих странах положения о запрете экспорта ряда товаров в РФ, передает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:03
2023-10-31T19:03
2023-10-31T19:04
евросоюз
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность убедить фирмы добавить в контракты с партнерами в третьих странах положения о запрете экспорта ряда товаров в РФ, передает агентство Блумберг. "ЕС также рассматривает возможность убедить компании добавить в их контракты с фирмами в третьих странах положения для того, чтобы запретить экспорт некоторых так называемых товаров для ведения войны в Россию", - говорится в сообщении агентства. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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евросоюз, экономика, россия, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Экономика, Россия, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: ЕС хочет убедить фирмы добавлять в контракты пункт по поставкам России
Bloomberg: ЕС хочет убедить компании добавлять в контракты запрет экспорта в РФ