https://ria.ru/20231031/toplivo-1906501445.html

В МККК назвали риск утечки топлива к ХАМАС в Газе низким

В МККК назвали риск утечки топлива к ХАМАС в Газе низким - РИА Новости, 31.10.2023

В МККК назвали риск утечки топлива к ХАМАС в Газе низким

Риск того, что топливо Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Газе попадет в руки ХАМАС, невелик, запрет на доставку в анклав этого жизненно важного... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:24

2023-10-31T18:24

2023-10-31T18:31

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

хамас

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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Риск того, что топливо Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Газе попадет в руки ХАМАС, невелик, запрет на доставку в анклав этого жизненно важного продукта проблематичен, заявила РИА Новости представитель Международного комитета Красного креста (МККК) Алена Синенко.Накануне представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС."Что касается топлива, мы поставляем его в основном в небольших количествах в больницы и другие учреждения, поэтому риск (того, что топливо попадет в руки ХАМАС - ред.)... довольно низок. Мы понимаем обеспокоенность, но у нас есть гуманитарный императив, который необходимо соблюдать, и, по нашему мнению, проблема заключается в том, чтобы не допустить попадания топлива, в то время как оно является спасательным кругом для больниц и людей", - сказала она.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас