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В МККК назвали риск утечки топлива к ХАМАС в Газе низким - РИА Новости, 31.10.2023
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18:24 31.10.2023 (обновлено: 18:31 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/toplivo-1906501445.html
В МККК назвали риск утечки топлива к ХАМАС в Газе низким
В МККК назвали риск утечки топлива к ХАМАС в Газе низким - РИА Новости, 31.10.2023
В МККК назвали риск утечки топлива к ХАМАС в Газе низким
Риск того, что топливо Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Газе попадет в руки ХАМАС, невелик, запрет на доставку в анклав этого жизненно важного... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:24
2023-10-31T18:31
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Риск того, что топливо Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Газе попадет в руки ХАМАС, невелик, запрет на доставку в анклав этого жизненно важного продукта проблематичен, заявила РИА Новости представитель Международного комитета Красного креста (МККК) Алена Синенко.Накануне представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС."Что касается топлива, мы поставляем его в основном в небольших количествах в больницы и другие учреждения, поэтому риск (того, что топливо попадет в руки ХАМАС - ред.)... довольно низок. Мы понимаем обеспокоенность, но у нас есть гуманитарный императив, который необходимо соблюдать, и, по нашему мнению, проблема заключается в том, чтобы не допустить попадания топлива, в то время как оно является спасательным кругом для больниц и людей", - сказала она.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас
Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ХАМАС
В МККК назвали риск утечки топлива к ХАМАС в Газе низким

В МККК назвали риск утечки топлива организации к ХАМАС в Газе низким

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК)
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Риск того, что топливо Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Газе попадет в руки ХАМАС, невелик, запрет на доставку в анклав этого жизненно важного продукта проблематичен, заявила РИА Новости представитель Международного комитета Красного креста (МККК) Алена Синенко.
Накануне представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
"Что касается топлива, мы поставляем его в основном в небольших количествах в больницы и другие учреждения, поэтому риск (того, что топливо попадет в руки ХАМАС - ред.)... довольно низок. Мы понимаем обеспокоенность, но у нас есть гуманитарный императив, который необходимо соблюдать, и, по нашему мнению, проблема заключается в том, чтобы не допустить попадания топлива, в то время как оно является спасательным кругом для больниц и людей", - сказала она.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Международный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХАМАС
 
 
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