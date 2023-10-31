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В БАПОР заявили, что сократили потребление топлива агентства в Газе - РИА Новости, 31.10.2023
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17:34 31.10.2023 (обновлено: 17:54 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/toplivo-1906486959.html
В БАПОР заявили, что сократили потребление топлива агентства в Газе
В БАПОР заявили, что сократили потребление топлива агентства в Газе - РИА Новости, 31.10.2023
В БАПОР заявили, что сократили потребление топлива агентства в Газе
Оставшееся топливо Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) используется только для грузовых автомобилей, пекарен и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:34
2023-10-31T17:54
в мире
израиль
бапор
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Оставшееся топливо Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) используется только для грузовых автомобилей, пекарен и водоочистных сооружений, оно совсем скоро закончится, заявила РИА Новости официальный представитель БАПОР Тамара Альрифай. На вопрос, есть ли риск, что в случае получения разрешения на поставку топлива в анклав им завладеет ХАМАС, как уверяют израильские официальные лица, она ответила, что "топливо, поступающее в составе гуманитарных конвоев для БАПОР, предназначено исключительно для использования БАПОР".Накануне представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, израиль, бапор, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, БАПОР, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
В БАПОР заявили, что сократили потребление топлива агентства в Газе

В БАПОР заявили, что сократили потребление оставшегося топлива агентства в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Оставшееся топливо Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) используется только для грузовых автомобилей, пекарен и водоочистных сооружений, оно совсем скоро закончится, заявила РИА Новости официальный представитель БАПОР Тамара Альрифай.
На вопрос, есть ли риск, что в случае получения разрешения на поставку топлива в анклав им завладеет ХАМАС, как уверяют израильские официальные лица, она ответила, что "топливо, поступающее в составе гуманитарных конвоев для БАПОР, предназначено исключительно для использования БАПОР".
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Накануне представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильБАПОРООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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