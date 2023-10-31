В БАПОР заявили, что сократили потребление топлива агентства в Газе
В БАПОР заявили, что сократили потребление оставшегося топлива агентства в Газе
© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Оставшееся топливо Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) используется только для грузовых автомобилей, пекарен и водоочистных сооружений, оно совсем скоро закончится, заявила РИА Новости официальный представитель БАПОР Тамара Альрифай.
На вопрос, есть ли риск, что в случае получения разрешения на поставку топлива в анклав им завладеет ХАМАС, как уверяют израильские официальные лица, она ответила, что "топливо, поступающее в составе гуманитарных конвоев для БАПОР, предназначено исключительно для использования БАПОР".
Накануне представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.