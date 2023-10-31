https://ria.ru/20231031/toplivo-1906431382.html
В России подешевели все виды топлива
В России подешевели все виды топлива - РИА Новости, 31.10.2023
В России подешевели все виды топлива
Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала во вторник, в частности, бензин и летнее дизельное... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:32
2023-10-31T14:32
2023-10-31T14:32
экономика
россия
александр новак
аи-95
аи-92
цены на нефть
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала во вторник, в частности, бензин и летнее дизельное топливо подешевели на 1-3%, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 1,91%, до 48 497 рублей за тонну, Аи-95 - на 3,15%, до 51 963 рублей. Летнее дизтопливо также подешевело - на 0,68%, до 55 301 рубля за тонну. С момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ марка Аи-92 подешевела на 21,6%, а Аи-95 - на 21,9%. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 23,1%. Кроме того, по итогам торгов вторника подешевело и межсезонное дизтопливо - на 1,84%, до 57 232 рублей за тонну. Цена на зимнее дизельное топливо опустилась на 1,36%, до 70 932 рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник упала на 10,89%, до 20 742 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,02%, до 35 080 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%. Кроме того, в конце октября вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
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экономика, россия, александр новак, аи-95, аи-92, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, АИ-95, АИ-92, Цены на нефть
В России подешевели все виды топлива
В РФ все виды топлива подешевели на 1-3%
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала во вторник, в частности, бензин и летнее дизельное топливо подешевели на 1-3%, следует из материалов торгов.
Цена бензина марки Аи-9
2 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 1,91%, до 48 497 рублей за тонну, Аи-9
5 - на 3,15%, до 51 963 рублей. Летнее дизтопливо также подешевело - на 0,68%, до 55 301 рубля за тонну. С момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ марка Аи-92 подешевела на 21,6%, а Аи-95 - на 21,9%. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 23,1%.
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Кроме того, по итогам торгов вторника подешевело и межсезонное дизтопливо - на 1,84%, до 57 232 рублей за тонну. Цена на зимнее дизельное топливо опустилась на 1,36%, до 70 932 рублей за тонну.
Стоимость мазута за вторник упала на 10,89%, до 20 742 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,02%, до 35 080 рублей за тонну.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%. Кроме того, в конце октября вице-премьер РФ Александр Новак
поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.
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