https://ria.ru/20231031/toplivo-1906431382.html

В России подешевели все виды топлива

В России подешевели все виды топлива - РИА Новости, 31.10.2023

В России подешевели все виды топлива

Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала во вторник, в частности, бензин и летнее дизельное... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:32

2023-10-31T14:32

2023-10-31T14:32

экономика

россия

александр новак

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала во вторник, в частности, бензин и летнее дизельное топливо подешевели на 1-3%, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 1,91%, до 48 497 рублей за тонну, Аи-95 - на 3,15%, до 51 963 рублей. Летнее дизтопливо также подешевело - на 0,68%, до 55 301 рубля за тонну. С момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ марка Аи-92 подешевела на 21,6%, а Аи-95 - на 21,9%. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 23,1%. Кроме того, по итогам торгов вторника подешевело и межсезонное дизтопливо - на 1,84%, до 57 232 рублей за тонну. Цена на зимнее дизельное топливо опустилась на 1,36%, до 70 932 рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник упала на 10,89%, до 20 742 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,02%, до 35 080 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%. Кроме того, в конце октября вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

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экономика, россия, александр новак, аи-95, аи-92, цены на нефть