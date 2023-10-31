Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все"

Киркоров, Бузова и Асти снялись в ремейке "Иван Васильевич меняет профессию"
В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", которой в этом году исполняется 50 лет.
В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", которой в этом году исполняется 50 лет.
Как и в оригинале, история закручивается вокруг изобретателя Шурика (Демис Карибидис). Он с помощью машины времени, которая работает на VPN, переместил в наши дни царя Ивана Грозного (Тимур Батрутдинов).
Как и в оригинале, история закручивается вокруг изобретателя Шурика (Демис Карибидис). Он с помощью машины времени, которая работает на VPN, переместил в наши дни царя Ивана Грозного (Тимур Батрутдинов).
Увы, чудо-машина будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно станут менять прошлое.
Увы, чудо-машина будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно станут менять прошлое.
"Декорации выстраивали один в один, как в фильме, причем по старым чертежам. У Гайдая сцена погони снималась в Ростовском кремле, и мы тоже поехали сниматься в Ростов Великий", — поделился нюансами съемок Тимур Батрутдинов.
"Декорации выстраивали один в один, как в фильме, причем по старым чертежам. У Гайдая сцена погони снималась в Ростовском кремле, и мы тоже поехали сниматься в Ростов Великий", — поделился нюансами съемок Тимур Батрутдинов.
Зрители также увидят на экране и других любимых персонажей. Так, афериста Жоржа Милославского воплотит на экране актер Максим Лагашкин.
Зрители также увидят на экране и других любимых персонажей. Так, афериста Жоржа Милославского воплотит на экране актер Максим Лагашкин.
Марина Кравец исполнит роль Зины, жены Шурика и, конечно, исполнит хит "Звенит январская вьюга".
Марина Кравец исполнит роль Зины, жены Шурика и, конечно, исполнит хит "Звенит январская вьюга".
Павел Воля предстанет в образе шведского посла.
Павел Воля предстанет в образе шведского посла.
Максим Киселев перевоплотится в писаря Феофана.
Максим Киселев перевоплотится в писаря Феофана.
"Как преданные фанаты оригинальной картины Гайдая мы хотим сохранить знакомую всем атмосферу фильма, при этом наполнив ее актуальной музыкой и новым прочтением культовых хитов", — сообщил режиссер Миша Семичев.
"Как преданные фанаты оригинальной картины Гайдая мы хотим сохранить знакомую всем атмосферу фильма, при этом наполнив ее актуальной музыкой и новым прочтением культовых хитов", — сообщил режиссер Миша Семичев.
В музыкальной телеверсии знакомые персонажи будут соседствовать с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые вплетут в фантастическое повествование.
В музыкальной телеверсии знакомые персонажи будут соседствовать с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые вплетут в фантастическое повествование.
Зрители увидят Гошу Куценко в образе царя, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева в костюмах Ленина и Сталина, а звезду "Реальных пацанов" Валентину Мазунину – Екатериной II.
Зрители увидят Гошу Куценко в образе царя, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева в костюмах Ленина и Сталина, а звезду "Реальных пацанов" Валентину Мазунину – Екатериной II.
Оригинальный сюжет также свяжут с отсылками на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.
Оригинальный сюжет также свяжут с отсылками на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.
"Музыкальные номера —одно из самых сложных и интересных испытаний в проекте. Нашей задачей было не просто заявить музыкантов с известными хитами, а органично внедрить их в сюжет фильма", — рассказал режиссер Роман Ким.
"Музыкальные номера —одно из самых сложных и интересных испытаний в проекте. Нашей задачей было не просто заявить музыкантов с известными хитами, а органично внедрить их в сюжет фильма", — рассказал режиссер Роман Ким.
Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в обновленную версию культового квартета ABBA.
Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в обновленную версию культового квартета ABBA.
Певица Анна Asti сыграет куклу Барби .
Певица Анна Asti сыграет куклу Барби .
Филипп Киркоров по-новому исполнит свой хит "Дива", а Баста даст новое звучание композиции "Прекрасное далеко".
Филипп Киркоров по-новому исполнит свой хит "Дива", а Баста даст новое звучание композиции "Прекрасное далеко".
"Каждый исполнитель будет играть важную роль в развитии истории. Они не будут играть самих себя", — уточнил Ким.
"Каждый исполнитель будет играть важную роль в развитии истории. Они не будут играть самих себя", — уточнил Ким.
Премьера фильма состоится 31 декабря на ТНТ.
Премьера фильма состоится 31 декабря на ТНТ.