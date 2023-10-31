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Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все" - РИА Новости, 31.10.2023
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Шоубиз
 
16:15 31.10.2023 (обновлено: 16:16 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/telefilm-1906453673.html
Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все"
Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все" - РИА Новости, 31.10.2023
Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все"
На ТНТ раскрыли имена знаменитостей, которые появятся в музыкальном телефильме "Иван Васильевич меняет все". Об образах и сюрпризах — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:15
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На ТНТ раскрыли имена знаменитостей, которые появятся в музыкальном телефильме "Иван Васильевич меняет все". Об образах и сюрпризах — в фотоленте РИА Новости.
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Шоубиз, Фото, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, Леонид Гайдай, Иван Грозный, Тимур Батрутдинов, ABBA, Кино и сериалы
Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все"

Киркоров, Бузова и Асти снялись в ремейке "Иван Васильевич меняет профессию"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На ТНТ раскрыли имена знаменитостей, которые появятся в музыкальном телефильме "Иван Васильевич меняет все". Об образах и сюрпризах — в фотоленте РИА Новости.
© Пресс-служба телеканала ТНТ

В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", которой в этом году исполняется 50 лет.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", которой в этом году исполняется 50 лет.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
1 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Как и в оригинале, история закручивается вокруг изобретателя Шурика (Демис Карибидис). Он с помощью машины времени, которая работает на VPN, переместил в наши дни царя Ивана Грозного (Тимур Батрутдинов).

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Как и в оригинале, история закручивается вокруг изобретателя Шурика (Демис Карибидис). Он с помощью машины времени, которая работает на VPN, переместил в наши дни царя Ивана Грозного (Тимур Батрутдинов).

© Пресс-служба телеканала ТНТ
2 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Увы, чудо-машина будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно станут менять прошлое.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Увы, чудо-машина будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно станут менять прошлое.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

"Декорации выстраивали один в один, как в фильме, причем по старым чертежам. У Гайдая сцена погони снималась в Ростовском кремле, и мы тоже поехали сниматься в Ростов Великий", — поделился нюансами съемок Тимур Батрутдинов.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

"Декорации выстраивали один в один, как в фильме, причем по старым чертежам. У Гайдая сцена погони снималась в Ростовском кремле, и мы тоже поехали сниматься в Ростов Великий", — поделился нюансами съемок Тимур Батрутдинов.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
4 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Зрители также увидят на экране и других любимых персонажей. Так, афериста Жоржа Милославского воплотит на экране актер Максим Лагашкин.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Зрители также увидят на экране и других любимых персонажей. Так, афериста Жоржа Милославского воплотит на экране актер Максим Лагашкин.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
5 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Марина Кравец исполнит роль Зины, жены Шурика и, конечно, исполнит хит "Звенит январская вьюга".

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Марина Кравец исполнит роль Зины, жены Шурика и, конечно, исполнит хит "Звенит январская вьюга".

© Пресс-служба телеканала ТНТ
6 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Павел Воля предстанет в образе шведского посла.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Павел Воля предстанет в образе шведского посла.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
7 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Максим Киселев перевоплотится в писаря Феофана.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Максим Киселев перевоплотится в писаря Феофана.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
8 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

"Как преданные фанаты оригинальной картины Гайдая мы хотим сохранить знакомую всем атмосферу фильма, при этом наполнив ее актуальной музыкой и новым прочтением культовых хитов", — сообщил режиссер Миша Семичев.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

"Как преданные фанаты оригинальной картины Гайдая мы хотим сохранить знакомую всем атмосферу фильма, при этом наполнив ее актуальной музыкой и новым прочтением культовых хитов", — сообщил режиссер Миша Семичев.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
9 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

В музыкальной телеверсии знакомые персонажи будут соседствовать с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые вплетут в фантастическое повествование.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

В музыкальной телеверсии знакомые персонажи будут соседствовать с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые вплетут в фантастическое повествование.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
10 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Зрители увидят Гошу Куценко в образе царя, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева в костюмах Ленина и Сталина, а звезду "Реальных пацанов" Валентину Мазунину – Екатериной II.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Зрители увидят Гошу Куценко в образе царя, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева в костюмах Ленина и Сталина, а звезду "Реальных пацанов" Валентину Мазунину – Екатериной II.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
11 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Оригинальный сюжет также свяжут с отсылками на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Оригинальный сюжет также свяжут с отсылками на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
12 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

"Музыкальные номера —одно из самых сложных и интересных испытаний в проекте. Нашей задачей было не просто заявить музыкантов с известными хитами, а органично внедрить их в сюжет фильма", — рассказал режиссер Роман Ким.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

"Музыкальные номера —одно из самых сложных и интересных испытаний в проекте. Нашей задачей было не просто заявить музыкантов с известными хитами, а органично внедрить их в сюжет фильма", — рассказал режиссер Роман Ким.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
13 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в обновленную версию культового квартета ABBA.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в обновленную версию культового квартета ABBA.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
14 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Певица Анна Asti сыграет куклу Барби .

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Певица Анна Asti сыграет куклу Барби .

© Пресс-служба телеканала ТНТ
15 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Филипп Киркоров по-новому исполнит свой хит "Дива", а Баста даст новое звучание композиции "Прекрасное далеко".

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Филипп Киркоров по-новому исполнит свой хит "Дива", а Баста даст новое звучание композиции "Прекрасное далеко".

© Пресс-служба телеканала ТНТ
16 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

"Каждый исполнитель будет играть важную роль в развитии истории. Они не будут играть самих себя", — уточнил Ким.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

"Каждый исполнитель будет играть важную роль в развитии истории. Они не будут играть самих себя", — уточнил Ким.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
17 из 18
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Премьера фильма состоится 31 декабря на ТНТ.

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Премьера фильма состоится 31 декабря на ТНТ.

© Пресс-служба телеканала ТНТ
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