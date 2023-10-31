https://ria.ru/20231031/telefilm-1906453673.html

Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все"

Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все" - РИА Новости, 31.10.2023

Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все"

На ТНТ раскрыли имена знаменитостей, которые появятся в музыкальном телефильме "Иван Васильевич меняет все". Об образах и сюрпризах — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:15

2023-10-31T16:15

2023-10-31T16:16

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На ТНТ раскрыли имена знаменитостей, которые появятся в музыкальном телефильме "Иван Васильевич меняет все". Об образах и сюрпризах — в фотоленте РИА Новости.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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