https://ria.ru/20231031/tekhnorazvitie-1906521779.html

ПСБ: у банков есть ресурсы для поддержки мегапроектов техноразвития РФ

ПСБ: у банков есть ресурсы для поддержки мегапроектов техноразвития РФ - РИА Новости, 31.10.2023

ПСБ: у банков есть ресурсы для поддержки мегапроектов техноразвития РФ

Банковский сектор России преодолел все сложности последних лет и имеет необходимые ресурсы для реализации мегапроектов технологического развития страны, заявил... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:20

2023-10-31T19:20

2023-10-31T19:20

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Банковский сектор России преодолел все сложности последних лет и имеет необходимые ресурсы для реализации мегапроектов технологического развития страны, заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов. Он принял участие в пленарном заседании "Сильные регионы - сильная Россия" XXI общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России". В своем выступлении Дроздов отметил, что стратегией технологического развития Российской Федерации до 2030 года утверждены цели и механизмы, направленные на достижение технологического суверенитета страны. "Правительство РФ обозначило приоритеты и механизмы, и в настоящее время необходимо сосредоточить усилия государства, бизнеса и финансовых организаций на ключевых направлениях для реализации поставленных целей по технологическому развитию страны и поддержке инфраструктурных проектов. Для решения этих задач правительство переформатирует государственные программы и меры поддержки. При этом банковский сектор преодолел все сложности последних лет и имеет необходимые ресурсы для реализации этих мегапроектов", - приводит слова Дроздова пресс-служба ПСБ. Он добавил, что в текущих условиях высоких процентных ставок необходимо использовать соответствующие средства господдержки. "К примеру, кластерная инвестиционная платформа стала очень востребованным механизмом, который позволяет в два раза снизить ставку при реализации проектов. В условиях повышенной ключевой ставки лучшая практика предприятий – это грамотное использование мер господдержки и средств институтов развития, где выстроена полноценная цепочка поддержки от НИОКР до реализации инфраструктурных проектов, получения средств заказчиков и организации гарантированного сбыта", - пояснил заместитель председателя ПСБ.

https://ria.ru/20231023/psb-1904767221.html

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псб (банк псб), россия, банки, технологии