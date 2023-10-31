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Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 31.10.2023 (обновлено: 14:46 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/svo-1906427109.html
Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области
Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области - РИА Новости, 31.10.2023
Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области
Российские военные поразили места производства украинских дронов и безэкипажных катеров в Одесской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:20
2023-10-31T14:46
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские военные поразили места производства украинских дронов и безэкипажных катеров в Одесской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, за сутки уничтожены 33 дрона ВСУ, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики.Всего с начала военной операции на Украине уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 797 единиц спецавтотехники.Украинские военные используют беспилотные летательные аппараты и катера для атак приграничных российских территорий. Так, вчера средства радиоэлектронной борьбы сбили три дрона-камикадзе в Курской области.
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906361786.html
одесская область
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одесская область, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области

МО: ВС России нанесли удар по местам производства дронов в Одесской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет
Пуск ракет - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские военные поразили места производства украинских дронов и безэкипажных катеров в Одесской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", — говорится в сообщении ведомства.
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Вчера, 10:52
Кроме того, за сутки уничтожены 33 дрона ВСУ, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
Всего с начала военной операции на Украине уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 797 единиц спецавтотехники.
Украинские военные используют беспилотные летательные аппараты и катера для атак приграничных российских территорий. Так, вчера средства радиоэлектронной борьбы сбили три дрона-камикадзе в Курской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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