https://ria.ru/20231031/svo-1906427109.html

Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области

Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области - РИА Новости, 31.10.2023

Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области

Российские военные поразили места производства украинских дронов и безэкипажных катеров в Одесской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:20

2023-10-31T14:20

2023-10-31T14:46

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские военные поразили места производства украинских дронов и безэкипажных катеров в Одесской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, за сутки уничтожены 33 дрона ВСУ, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики.Всего с начала военной операции на Украине уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 797 единиц спецавтотехники.Украинские военные используют беспилотные летательные аппараты и катера для атак приграничных российских территорий. Так, вчера средства радиоэлектронной борьбы сбили три дрона-камикадзе в Курской области.

https://ria.ru/20231031/obstrel-1906361786.html

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одесская область, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)